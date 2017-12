Die Gewalt im Heiligen Land hält an

Streit um Jerusalem

Die Palästinenser-Gebiete kommen nicht zur Ruhe: Auch am Samstag lieferten sich Demonstranten mit der israelischen Armee Zusammenstöße: Verletzte haben beide Seiten zu beklagen. Die Zahl der Toten steigt auf vier.

Gaza/Tel Aviv. Nach israelischen Luftangriffen im Gazastreifen und Protesten im Heiligen Land gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf vier gestiegen. Dies teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen kam es erneut zu Unruhen.

Die israelische Armee teilte mit, im Westjordanland hätten rund 600 Palästinenser Brandbomben und Steine auf Soldaten geworfen. Unter anderem in Bethlehem und Tulkarem habe es Konfrontationen gegeben. Ein Demonstrant sei festgenommen worden. An der Grenze des Gazastreifens hätten rund 450 Palästinenser vor allem an acht verschiedenen Punkten Steine auf Soldaten geworfen und brennende Reifen gerollt. Mindestens 92 Menschen wurden nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond verletzt, unter anderem in Bethlehem. Die israelische Polizei meldete zwei verletzte Polizisten. Sieben Palästinenser wurden festgenommen.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden in der Nacht zu Samstag zwei Menschen getötet und 15 verletzt. Unter den Verletzten befinde sich auch ein sechs Monate altes Baby, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Die beiden Toten waren Mitglieder der radikal-islamischen Hamas gewesen, wie die Organisation selbst sagte.

Israels Luftwaffe reagierte mit dem Beschuss in Gaza auf Raketenangriffe aus der Küstenenklave. Sie griff nach Armeeangaben vier Standorte der radikal-islamischen Hamas an: zwei Waffenfabriken, ein Waffenlager und einen Militärstützpunkt. Bereits am Freitag waren bei Unruhen nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet worden.

Schon am frühen Morgen hatte US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Unruhen in Nahost zu „Ruhe und Mäßigung“ aufgerufen. Das sagte Trumps Sprecher Raj Shah zu Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, die Trump am Freitagabend zu einer Veranstaltung nach Florida brachte. „Der Präsident hat Ruhe und Mäßigung geforderte, und wir hoffen, dass die Stimmen der Toleranz die des Hasses übertönen“, sagte Shah. Er betonte, dass Trump weiterhin eine „dauerhafte Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern“ anstreb

Von dpa/AP/RND