Die Freiheit nach 367 Tagen

Ein Bild, das viele Herzen rührte: Am Gefängnis Silivri nimmt Dilek Mayatürk Yücel ihren Mann Deniz in die Arme. Einen großen Bund Petersilie hat sie statt Blumen mitgebracht. © imago

Deniz Yücel

Es ist ein Moment, der nicht die Welt verändert – nicht mal die Türkei, die weiter gegen Journalisten vorgeht. Und doch bewegt er Millionen von Menschen. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist nach mehr als einem Jahr Haft frei. Und alle wahren ihr Gesicht.

Berlin. Mauer, Ödnis, Stacheldraht – und dazwischen ein eng umschlungenes Paar. Der Rechtsanwalt Veysel Ok schickte am Freitagnachmittag ein Foto in die Welt, das lange haften bleibt. Dilek Mayatürk Yücel heißt vor dem Tor des Gefängnisses Silivri ihren Ehemann Deniz Yücel in Freiheit willkommen, nach einem langen Jahr der Haft. Ein Jahr, das den 44-jährigen Yücel sichtlich gezeichnet hat.

Deniz Yücel ist frei. Der Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ begab sich noch am Freitagnachmittag auf den Weg zum Istanbuler Flughafen. Er selbst wäre gern noch ein paar Tage in der Türkei geblieben. Doch die Causa Yücel bleibt auch nach der Freilassung eine heikle. Lieber nichts riskieren, da waren sich offenbar deutsche und türkische Diplomaten einig. Lieber sollte Yücel rasch außer Landes gebracht werden, ehe die Sache hohe Wogen schlägt in der Türkei und es sich jemand doch noch anders überlegt.

Markige Sprüche statt kluger Lösungen

Mehr ein halbes Jahr lang suchten Regierungsvertreter in Ankara und in Berlin nach einem gesichtswahrenden Weg für die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten. Seine Haft hatte sich da längst zur schweren Bürde im ohnehin arg strapazierten Verhältnis entwickelt. Vor allem die markige Rhetorik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erwies sich als großes Hindernis auf dem Weg zu einer Lösung. Erdogan hatte Yücel in aller Öffentlichkeit einen „PKK-Vertreter“ und „deutschen Agenten“ genannt. Solange er, Erdogan, im Amt sei, werde Yücel nicht nach Deutschland heimkehren. Der allmächtige Präsident hatte sein Urteil getroffen. Wie sollte ein Gericht zu einem anderen kommen? In einem Staat, der seinen Justizapparat zurzeit erklärtermaßen einer „Säuberung“ unterzieht?

Die türkische Seite deutete gegenüber der deutschen an, dass für sie ein Tausch infrage käme. Doch Vertreter des Auswärtigen Amtes, der prominente Unterhändler Gerhard Schröder und allen voran Minister Sigmar Gabriel gaben Präsident Erdogan und seinen Ministern stets zu verstehen, dass sich die Bundesregierung auf keinen Handel mit Gefangenen einlassen werde. Moralische Gründe sprächen dagegen, und erst recht rechtliche. Kein türkischer General, der in Deutschland Asyl gefunden hat, würde als Gegenleistung für die Überstellung Yücels an die Türkei ausgeliefert. Und auch kein Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den Ankara hinter dem vereitelten Staatsstreich vom Sommer 2016 vermutet.