Härtere Auflagen

Die EU verschärft das Waffenrecht

In Europa sollen künftig härtere Auflagen für den Besitz von Waffen gelten. Damit reagiert die EU auch auf die Terroranschläge des vergangenen Jahres. So kommen auf Sportschützen und Jäger in Deutschland Änderungen zu. Der Vorstoß sieht unter anderem erstmals die Registrierung deaktivierter Pistolen und Gewehre vor.