Die Cellistin von Auschwitz

Frau Lasker-Wallfisch, heute halten Sie die Holocaust-Gedenkrede im Bundestag. Was haben Sie gedacht, als die Bundestagsverwaltung bei Ihnen anfragte?

Anita Lasker-Wallfisch: Meine erste Reaktion war: Auch das noch. Jetzt haben sie mich doch noch gekriegt. Wo ich in meinem Leben gelandet bin, ist unglaublich. Erst in Auschwitz und Belsen, später im Buckingham-Palast, in Cambridge und nun auch noch im Bundestag. Von Auschwitz in den Bundestag – das ist schon eine unglaubliche Reise. Wenn die mich da haben wollen, müssen sie mich ertragen.

Ich bin sehr versucht, einen Blick in die Rede zu werfen …

Anita: … haben Sie sie etwa?

Nein, aber sie liegt hier direkt neben Ihnen auf dem Sofa. Worüber werden Sie sprechen?

Anita: Ich werde über den wiederkehrenden Antisemitismus in Deutschland reden. Erst einmal erzähle ich meine Geschichte. Ich möchte darüber sprechen, wie über Juden geredet wird, wie Juden wahrgenommen werden. Menschen sprechen über Juden immer noch, als wären sie eine Bedrohung, eine amorphe Masse. Wir sind einfach Menschen.

Als Schülerin in Breslau lernte die begabte Anita Lasker in den Dreißigerjahren das Cellospiel. Quelle: privat

Woher kommt dieser neue Antisemitismus in Deutschland, was glauben Sie?

Anita: Er war nie weg. Es gab immer Antisemitismus, das ist wie ein Virus. Nun trauen sich die Leute wieder raus.

Sie haben es gerade erlebt, in einem Lokal in Bayern. Sie sprachen über Auschwitz, ein Mann pöbelte Sie vom Nebentisch an, Sie sollten nicht über dieses Thema reden, an so einem schönen Ort.

Anita: Ja, das wäre vor zwei, drei Jahren nicht passiert.

Maya Jacobs-Wallfisch: Das hat mit dem Aufstieg der AfD zu tun.

Anita: Ich finde, dass Frau Merkel 2015 einen sehr mutigen Schritt gemacht hat, als sie die Grenzen für die Flüchtlinge geöffnet hat. Das werde ich in meiner Rede im Bundestag auch sagen. Ich befürchte aber auch, dass dieser Schritt wieder das Schlimmste in den Deutschen hervorgebracht hat. Aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass es jetzt einen Beauftragten gegen Antisemitismus in Deutschland geben soll. Und dass selbst die AfD der Antisemitismus-Resolution zugestimmt hat. Mal sehen, was das bringt.

Nach dem Krieg haben Sie alles Deutsche gehasst – und sogar, dass Sie als „deutsche Jüdin“ galten.

Anita: Ja, das hat alles verkompliziert. Wir waren Überlebende, und gleichzeitig waren wir feindliche Ausländer. Das war so irre. Deutsche zu sein war nach dem Krieg nicht besonders beliebt, um es vorsichtig auszudrücken.

Über Auschwitz schreiben Sie: „Keiner, der nicht dort war, kann sich vorstellen, wie groß unser Elend war.“

Anita: Das ist immer noch so.