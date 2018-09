Köthen

Eine Woche nach der ersten großen Demonstration in Köthen nach dem Tod von Markus B. haben rechte und linke Gruppen erneut in der anhaltischen Kleinstadt demonstriert. Auf beiden Seiten kamen nach ersten Schätzungen nicht ganz 1000 Menschen zusammen. Die Stimmung war angespannt, aber zunächst größtenteils ruhig. Ein großes Polizeiaufgebot, darunter auch Reiterstaffeln und Wasserwerfer, trennte beide Denonstrationszüge.

Gegen 20 Uhr standen sich auf dem Marktplatz die rechte und linke Kundgebung in Hörweite gegenüber. Polizisten schlossen die bereitgestellten Gitter, um beide Veranstaltungen zu trennen.

Die Veranstaltung mehrerer rechter Gruppen konnte den Marktplatz von Köthen nicht ganz füllen. Anmelder war Christoph Berndt vom Verein „Zukunft Heimat“ aus der brandenburgischen Lausitz. Unterstützung bekam er von Pegida Dresden, der rechten „Ein Prozent“-Bewegung, dem Leipziger „Compact“-Magazin und der AfD-nahen Bewegung „Kandel ist überall“.

Am Sonnabend hatten einige Hundert Köthener noch den Marktplatz mit Kreide bemalt: „Frieden für Köthen“ stand dort, darauf aber standen am Sonntagabend auch geschätzt 200 Rechtsextreme in Szenekleidung und ein gutes Dutzend Vertreter der Identitären Bewegung. Köthener Bürger schauten eher von Rande aus zu.

AfD will Merkel stürzen

Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi verteidigte die Teilnahme der Partei an der Veranstaltung: „Die AfD ist nur ein Teil einer breiten Gegenbewegung, um Merkel und ihre Helfer zu stürzen.“

Schweigend zog die Kundgebung zum Spielplatz, auf dem am späten Samstagabend vor einer Woche der 22-jährige Marcus B. nach einer Auseinandersetzung mit zwei Afghanen starb. Mehrere AfD-Landtagsabgeordnete waren vertreten, auch Ex-Landeschef André Poggenburg. Roi und Elsässer liefen hinter dem Fronttransparent von „Zukunft Heimat“ mit der Aufschrift „Grenzen ziehen“.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte die Köthener dazu aufgerufen, die Rollläden herunterzulassen und nicht an den Demonstrationen teilzunehmen. In den Straßen rund um den Tatort bot sich ein anderes Bild: Menschen lehnten aus den Fenstern, schauten sich neugierig den Aufmarsch von Reiterstaffel, behelmten Beamten und Demonstranten an. „Wer auch immer dort läuft, ruhig können sie wenigstens sein. Nicht so wie die Linken“, sagt eine Anwohnerin.

Von Jan Sternberg/RND