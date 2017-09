Die AfD-Abtrünnigen und ihr blaues Wunder

Petry/Pretzell

AfD-Abweichlerin Frauke Petry sichert sich Domain „dieblauen.de“. Ihr Ehemann Marcus Pretzell deutet eine Partei-Neugründung an. Aber wer folgt ihnen?

Berlin. Ein neues Profil auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verwirrt das politische Berlin. @Die Blauen_Bund verweist auf eine neue „Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag“ und auf die Web-Präsenz „dieblauen.de“. Auf der Internetseite sind noch keine Inhalte hinterlegt. Doch im Netz kursiert ein Screenshot der Anmeldung: Demnach wurde die Seite am 3. Juli auf Frauke Petry registriert. Als Postadresse dient das Pfarrhaus ihres Ex-Mannes in Tautenhain bei Leipzig. Das dürfte Sicherheitsgründen haben; Petry, die überall hin von Personenschützern begleitet wird, würde ihre aktuelle Adresse nie in einem öffentlich zugänglichen Dokument hinterlegen.

Schreitet die Spaltung der AfD also weiter voran? Am Dienstag verließen Petry und ihr aktueller Ehemann Marcus Pretzell ihre Fraktionen in Sachsen und NRW, kündigten den Austritt aus der Partei an. Am Mittwochmorgen deutete Pretzell im ZDF eine Neugründung ziemlich deutlich an: „Es gibt derzeit keine Partei, die in der Lage ist, politische Veränderungen in diesem Land herbeizuführen, und wenn es keine gibt, dann muss man... Lassen Sie sich überraschen, was wir tun werden.“ Man führt sehr viele Gespräche in diesen Tagen, sagte Pretzell weiter.

Petry fehlt „die Zugkraft eines Professor Lucke“

In Berlin setzte die AfD-Fraktion ihre konstituierende Sitzung fort. Alexander Gauland und Alice Weidel wurde am Dienstag mit 86 Prozent Zustimmung zu Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die restlichen Posten sollen möglichst schnell vergeben werden. Über „Die Blauen“ gab es gelassene bis herablassende Kommentare. „Das ist ein Schuss ins Wasser“, sagte Martin Renner aus Pretzells Landesverband NRW. „Gestern hätten wir noch damit gerechnet, dass einige gehen“, sagte Niedersachsens Landeschef Armin-Paul Hampel. „Heute nicht mehr.“ Die 93 Abgeordneten hätten am Dienstag „so toll zusammengearbeitet“, sagte Parteisprecher Christian Lüth, „da wäre ein Austritt heute sehr unglaubwürdig.“ Die mögliche Neugründung sei „zum Scheitern verurteilt“, sagte Weidel kühl. Petry habe nicht „die Zugkraft eines Professor Lucke.“ Der knappe Kommentar ist besonders vernichtend, da ja auch Lücke mit seiner Neugründung krachend scheiterte, Nüchtern betrachtet, werden die „Blauen“ in naher Zukunft keine große Rolle im Bundestag spielen.

Die AfD ärgert die neue Präsenz dennoch, schließlich gibt es nun eine Konkurrenz um die politische Farbe Blau. „Wir werden Schritte prüfen“, kündigte Renner an, auf den das AfD-Logo zurückgeht. Auf Twitter kündigte die ominöse neue Gruppe eine baldige erste Pressekonferenz an. Eine Bestätigung, dass Petry und Pretzell dahinterstecken, gibt es von Petrys Sprecher nicht.

Von Jan Sternberg/RND