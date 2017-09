Volle Reihen, trotz schwerem Unterrichtsstoff: Die deutschen Unis sind voller MINT-Studenten.

OECD-Bericht

Deutschland ist bei MINT-Fächern Spitze

Mehr als jeder dritte deutsche Hochschulabsolvent macht seinen Abschluss im Gebiet der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik (MINT). So hoch ist die Quote in keinem anderen Industriestaat. In anderen Bereichen hat Deutschland aber Nachholbedarf.