Deutschland erhält neues Nato-Kommando

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will das Verteidigungsbündnis agiler machen. Bisher erschwerten Zollvorschriften innerhalb der EU die rasche Truppenverlegung. © AP

Verteidigungsminister

Die Nato fürchtet den Ernstfall. Denn ihre logistischen Strukturen würden eine rasche Verlegung von Soldaten und Material nur schwer möglich machen. In Brüssel vereinbarten die Verteidigungsminister der Allianz eine neue Kommandostruktur. Deutschland wird für Transport und Logistik zuständig sein.

Brüssel. Der Beschluss klingt martialischer als er ist: Die Nato bekommt eine neue Kommandostruktur. „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg und wir wollen kein neues Wettrüsten“, betonte Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Allianz, gleich zu Beginn des zweitägigen Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel – es sollte wohl auch ein Signal an Moskau sein, nicht unruhig zu werden.

Dafür gibt es in der Tat keinen Grund. Denn die beiden Kommandozentren, die nach dem formellen Beschluss des Brüsseler Nato-Gipfels im Juli errichtet werden, haben wohl eher das, was man „nachrangige Aufgaben“ nennt. So sollen die USA die Sicherheit der Seerouten garantieren. Dies sei ein strategisch bedeutsamer Auftrag, weil auf dem Meeresgrund wichtige Daten- und Telefonleitungen liegen.

Die Deutschen sollen die Truppenverlegungen koordinieren

Für das zweite Zentrum erhielt Deutschland am Mittwoch den Zuschlag. Es geht um ein Zentrum für Logistik und Transport. Mehrere hundert Fachleute werden sich dort Gedanken über die Frage machen, wie Truppen und Material in einem Bündnisfall schnell innerhalb Europas verlegt werden können. „Deutschland hat angeboten, Rahmennation zu sein, und dafür sind die anderen dankbar“, erklärte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach der Entscheidung in Brüssel.