Auswärtiges Amt

Mindestens sieben Menschen sind bei einem Terroranschlag am Samstagabend in London ums Leben gekommen. Dutzende wurden verletzt – darunter auch Deutsche, wie das Auswärtige Amt bestätigt.

London/Berlin. Bei dem Terroranschlag in London sind auch Deutsche verletzt worden. Eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit trug schwere Verletzungen davon, wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin am Sonntag zu hören war. Die Gesamtzahl deutscher Verletzter war zunächst unklar. Bei dem Anschlag im Herzen der britischen Hauptstadt waren mindestens sieben Menschen getötet worden, etwa 50 Menschen wurden verletzt.

21 von ihnen befinden sich noch in kritischem Zustand. Das habe die britische Gesundheitsbehörde NHS am Sonntag mitgeteilt, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Premierministerin Theresa May kam laut PA zu einem privaten Besuch ins King’s College Hospital, um Verletzte zu besuchen und mit dem Personal zu sprechen.

“Es waren bestürzende Nachrichten, die uns in dieser Nacht aus London erreicht haben“, schrieb Bundesaußenminister Sigmar Gabriel beim Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagmorgen. „Einmal mehr ist Großbritannien vom Terror getroffen worden, einmal war der Anschlag auf Menschen gerichtet, die einfach nur einen vergnüglichen Abend verbringen wollten“, twitterte Gabriel weiter und erinnerte damit an den Terroranschlag am Rande eines Konzertes der US-Sängerin Ariana Grande mit 22 Toten vor knapp zwei Wochen.

Tote und Verletzte nach Terroranschlag in Manchester Zur Bildergalerie 25 25

Am Sonntagabend findet in der britischen Stadt ein Benefiz-Konzert zugunsten der Opfer statt. Neben Grande werden auch Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry und Miley Cyrus auftreten.

Von RND/dpa

London