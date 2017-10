Der schwarze Tag von Las Vegas

Das Mandalay Bay Hotel in Las Vegas: Der Schütze mietete ein Zimmer in den oberen Stockwerken an. Von dort eröffnete er dann das Feuer auf die Festivalbesucher. © AP

USA unter Schock

Schon wieder schockt ein Massaker die USA: Von seinem Hotelzimmer aus nimmt ein Einzeltäter die Besucher eines Musik-Festivals ins Visier – und schießt sie reihenweise nieder. Jetzt diskutiert das Land eine alte Frage neu: Müssen die Waffengesetze verschärft werden?

Las Vegas. Am Tag nach dem Massaker klingt Caleb Keeter so entschlossen wie nie. „Wir brauchen schärfere Waffengesetze“, schreibt der Musiker, und um zu zeigen, wie ernst es ihm ist, fügt er in Versalien hinzu: „GENAU. JETZT.“ Es gebe jedoch auch etwas, das er bedauert, ergänzte Keeter noch: „Dass ich das erst verstanden habe, als meine Kollegen und ich durch Waffen bedroht wurden.“

Keeter gehört zu denjenigen, die den Massenmord von Las Vegas mit viel Glück unverletzt überstanden haben. Gemeinsam mit seiner Band, der Josh Abbott Band aus Texas, war Keeter beim „Route 91 Harvest Festival“ aufgetreten. Wie immer hatte er den Gedanken sehr beruhigend gefunden, dass Menschen mit Waffen in seiner Nähe waren. Menschen, die ihn schützen sollten. „Wir haben Teammitglieder, die verdeckt Waffen tragen dürfen, wir hatten sogar ganz legal Waffen im Tourbus“, sagt Keeter. Als die ersten Schüsse auf die Konzertbesucher und Musiker fielen, musste er jedoch erkennen: „Sie waren nutzlos.“ Sie konnten niemanden schützen.

Steht das Recht auf eine Waffe zur Debatte?

Sein ganzes Leben lang habe er das Recht, eine Waffe zu tragen, verteidigt, sagt Keeter – bis Sonntagabend. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie gründlich ich mich geirrt habe.“

Bei Caleb Keeter hat das Massaker von Las Vegas ein Umdenken bewirkt. Vom Waffenfreund wurde er zum Waffengegner. Zu einem Befürworter strikterer Gesetze. Die Frage ist nur: Wird sich jetzt etwas ändern? Sind 59 Tote und mehr als 500 Verletzte genug, um einer seit Jahren schwelenden Debatte mit all ihren rhetorischen Ritualen eine neue Richtung zu geben? Wird sich jetzt möglicherweise eine Mehrheit finden, die den zweiten Verfassungszusatz, für seine Verfechter ein Heiligtum der amerikanischen Werteordnung, gegen alle Widerstände einschränkt?

Der Schock in den USA sitzt jedenfalls tief, nach dem, was sich am Sonntagabend in Las Vegas im Bundesstaat Nevada zugetragen hat. Es ist kurz nach 22 Uhr Ortszeit, als das Massaker beginnt. Über fünf Minuten feuert der Täter aus seinem Zimmer im 32. Stock des Hotels Mandalay Bay in die Menge. Die Schüsse aus dem automatischen Sturmgewehr hallen über den hell erleuchteten Platz, und die Konzertbesucher laufen Hilfe suchend durcheinander. Erst Stunden nach dem Angriff wird das ganze Ausmaß eines der größten Verbrechen dieser Art in der jüngeren amerikanischen Geschichte bekannt.

Ein Festival endete im Blutbad

Es sollte der fröhliche Abschluss des dreitägigen Festivals werden, das von fast 30 000 Country-Musik-Liebhabern besucht wurde. Mit Cowboyhut und Gitarre in der Hand betritt gerade der populäre Sänger Jason Aldean die Bühne. Ivetta Saladana steht in diesem Augenblick in den vordersten Reihe – neben ihr gehen die ersten Opfer zu Boden. „Es war ein reiner Horror. Die Menschen liefen zuerst durcheinander, dann warfen sie sich schutzsuchend zu Boden“, sagte die junge Frau später gegenüber der örtlichen Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.

Die meisten Opfer werden offenbar durch die ersten Gewehrsalven getroffen. Viele Besucher bringen sich nicht sofort in Sicherheit, weil die Musik das dumpfe Knattern der Gewehre übertönt. Es scheint, als wenn manche Touristen in diesem Moment ein buntes Feuerwerk erwarten – bis die ersten entsetzten Schreie zu hören sind. Sekunden später rennen die Menschen hektisch auseinander, „Deckung, geht in Deckung!“, brüllen mehrere Stimmen. Doch da ist es für viele schon zu spät.

Am Anschlagsort herrschte Chaos

Den Rettungskräften, die kurz darauf am Unglücksort eintreffen, bietet sich ein Bild des Grauens. Die Polizei wiederum hat zunächst Mühe, den Schützen zu lokalisieren. Einsatzprotokolle, die unter anderem die „New York Times“ am Dienstag veröffentlicht, belegen das Chaos der ersten Minuten.

„Wir können uns nicht um die Opfer sorgen, wir müssen den Schützen kriegen, bevor es noch mehr Opfer gibt. Sieht jemand den Schützen?“, fragt ein Polizist über Funk um 22.13 Uhr, fünf Minuten nach den ersten Schüssen. „Ich bin auf Etage 32, es ist Zimmer 135“, meldet ein Polizist um 22.24 Uhr – und fordert ein Spezialeinsatzkommando an. Kurz darauf wird ein Security-Mann auf der Etage verletzt – offenbar hat der Täter durch die geschlossene Tür auf den Flur gefeuert.

Etwa eine Stunde dauert es, bis die Polizei alle Gerüchte über weitere Täter in anderen Stockwerken ausgeschlossen und den Flur gesichert hat. Als die Beamten in das Zimmer eindringen, ist der Täter tot – er hat sich offenbar selbst erschossen.

Eine Verbindung zum IS sehen die Ermittler nicht

Seitdem rätselt Amerika über das Motiv des 64-jährigen Stephen Paddock, mit vollautomatischen Waffen in eine Masse von Konzertbesuchern zu feuern. Ein pensionierter Buchhalter, leidenschaftlicher Glücksspieler, bis auf einige ältere Verkehrsdelikte unbescholten, von Nachbarn und Bruder als unauffällig beschrieben. Ein Waffensammler, den die Behördern aber als kooperativ erlebten.

Eine islamistische Radikalisierung, wie vom IS behauptet, schließen die Ermittler nahezu aus. Doch nichts von dem, was Medien recherchieren und die Polizei bekannt gibt, liefert auch nur ansatzweise eine Erklärung. Was in Stephen Paddocks Kopf vorging, bleibt bislang ein Mysterium.

Prominente fordern schärfe Waffengesetze

Und so konzentriert sich ein kritischer Teil der US-Gesellschaft und -Politik nun vor allem auf eine Frage: Lassen sich Taten wie diese möglicherweise durch schärfere Waffengesetze verhindern?

Es sind vor allem Künstler und andere Prominente, die die Debatte um die Waffenkontrolle jetzt befeuern. „Demokraten und Republikaner, vereinigt euch endlich beim Thema Waffenkontrolle“, fordert zum Beispiel die Sängerin Lady Gaga. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag zu einer Schweigeminute vor dem Weißen Haus erschienen ist, fügt sie noch hinzu: „Gebete sind wichtig, aber Blut klebt an den Händen derer, die dazu gewählt wurden, Gesetze zu erlassen. Beeilt euch!“

Prayers are important but @SpeakerRyan @realDonaldTrump blood is on the hands of those who have power to legislate. #GunControl act quickly. https://t.co/bXZQ7enuEp — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 2, 2017

Der in den USA sehr populäre Moderator Jimmy Kimmel griff die Debatte am Montagabend zu Beginn seiner Late-Night-Show auf. „Kein amerikanischer Bürger braucht ein Maschinengewehr oder gleich zehn davon“, sagte er. Die Politiker, die den Waffenbesitz unterstützten, sollten beten und um Verzeihung bitten, dass sie der Waffenlobby so viel Einfluss geben, erklärte er unter Tränen – Kimmel ist in Las Vegas aufgewachsen.