Der gemäßigte Flügel ist gescheitert

AfD-Parteitag

Die Delegierten der AfD bleiben unberechenbar. Zwar bestätigen sie Jörg Meuthen als Vorsitzenden, doch wer noch in die Doppelspitze aufrücken würde, blieb unklar. Alexander Gauland verhindert den Richtungskampf mit seiner Wahl. Damit haben die gemäßigten Mitglieder das Nachsehen.

Hannover. Die AfD hat auf ihrem Parteitag den Europaabgeordneten Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland an die Parteispitze gewählt - und ist damit weiter nach rechts gerückt. In einem turbulenten Macht- und Richtungskampf scheiterte am Samstag in Hannover der als vergleichsweise gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski.

Gauland war im dritten Wahlgang für den Co-Vorsitz neben Meuthen nur noch als einziger Kandidat angetreten. Er erhielt 68 Prozent der Stimmen.

Zuvor waren zwei Wahlgänge für den Co-Vorsitz ohne Ergebnis geblieben, weil weder Pazderski noch seine überraschend angetretene Gegenkandidatin, die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein, eine ausreichende Mehrheit bekamen. Im ersten Wahlgang stimmten nur rund 47 Prozent der Delegierten für Pazderski. Die als weiter rechts eingeordnete Sayn-Wittgenstein erhielt 49. Im zweiten Wahlgang kam Pazderski auf 49 Prozent, seine Gegenkandidatin auf knapp 48 Prozent. Damit erreichte auch hier keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Mehrheit. Die Delegierten hatten zuvor beschlossen, wieder eine Doppelspitze zu wählen.