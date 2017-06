Erst vor wenigen Tagen schmiedeten US-Präsident Donald Trump (li.) mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (v. r.) und der saudische König Salman eine Anti-Terror-Allianz. Der Feind heißt derzeit Katar.

Konflikt um Katar

Der US-Präsident als Brandstifter

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem kleinen Emirat Katar verschärft sich weiter: Während sich am Donnerstag US-Präsident Donald Trump mal wieder via Twitter einschaltete und Katar der Terrorhilfe beschuldigte, hat die Türkei damit begonnen, die militärische Zusammenarbeit mit dem Emirat am Persischen Golf auszubauen.