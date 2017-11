Der Schlächter vom Balkan

Der serbische General Ratko Mladic (l) und Thomas Karremans (2.v.r.), der niederländische Offizier der Schutztruppe der Vereinten Nationen stehen am 12.07.1995 zusammen in Potocari nahe Srebrenica (Bosnien-Herzegowina).

Die Angriffe auf Sarajevo befahl er in einem Gespräch mit einem Untergebenen, von dem eine Aufzeichnung existiert, mit den Worten: „Beschießt sie, bis sie wahnsinnig werden.“ Neben Mladic gilt der frühere Serbenführer Radovan Karadzic als Hauptverantwortlicher für die ethnischen Säuberungen. Er war im März 2016 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Der dritte große Planer des groß-serbischen Reiches, der einstige Präsident Slobodan Milosevic, starb 2006 vor Ende des Verfahrens gegen ihn in der seiner Zelle. Das Tribunal hat seine Arbeit getan.

Der Balkan-Krieg gilt als eines der dunkelsten Kapitel des letzten Jahrhunderts. Im zerfallenden Jugoslawien brandete eine Schlacht auf, die wie eine Neuauflage des Genozids der Nazis wirkte. Serben und Nichtserben sollten nach dem Willen Karadzics voneinander getrennt werden. Mladic reagierte und ordnete an, dass „alle Nichtserben weiße Bänder um ihre Oberarme binden mussten und ihre Häuser mit weißen Tüchern markiert werden sollten.“ Wer der Anordnung nicht folgte, wurde sofort erschossen. Wer gehorchte, wurde deportiert. Mladic ließ das komplette Dorf Trnopolja zu einem Konzentrationslager für 23 000 Menschen umbauen. Berichte über regelrechte Vergewaltigungszentren für Frauen und Mädchen entstanden, die Gräueltaten eskalierten immer weiter, bis sich schließlich die Nato entschloss, mit Luftschlägen in den Krieg auf dem Balkan einzugreifen.

Flüchtlinge aus Srebrenica vor den Toren der UN-Basis in Tuzla. Quelle: AP

Der Kriegsverbrecher wird von manchen wie ein Held gefeiert

Das alles mag Jahrzehnte her sein, doch es hat Spuren im Land hinterlassen, die auch die Verfahren und Urteile von Den Haag nicht ausräumen konnten. „Kinder des Hasses“ werden bis heute im neuen Serbien jene genannt, die bei einer Vergewaltigung gezeugt wurden. Noch immer suchen Menschen nach den Überresten ihrer Familienangehörigen. Perfide hatten die serbischen Truppen die Leichen zerstückelt und an verschiedenen Stellen in Massengräber geworfen, um Spuren zu verwischen. Die Mitarbeiter der internationalen Organisationen, die nach Kriegsende damit begannen, nach den Toten zu suchen und sie zu identifizieren, mussten immer wieder die Arbeit unterbrechen, weil sie überfordert waren.

Im krassen Gegensatz steht die ungebrochene Verehrung der Kriegsverbrecher in ihren jeweiligen Ländern. Auch Mladic konnte sich fast 16 Jahre lang verstecken, zeitweise sogar frei bewegen. Bei einem Fußballspiel in Belgrad wurde er von mehreren Leibwächtern geschützt. Dass der Mann 2011 schließlich verhaftet werden konnte, lag wohl wesentlich am Druck der Europäischen Union. Brüssel hatte den neuen Machthabern in Serbien, aber auch in Kroatien klargemacht, dass es keine Aufnahmegespräche geben werde, so lange die amtierenden Regierungen die Kriegsverbrecher nicht an das Tribunal in den Haag ausliefern würden. Doch im Volk konnte die EU-Perspektive die Bewunderung für die Helden nicht vollständig ausräumen. In Mladics Heimatort Bozanovici trägt eine Straße bis heute seinen Namen. In der örtlichen Kneipe hängt sein Porträt.

Von Detlef Drewes/RND