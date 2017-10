Der Mann, der Spanien spaltet

Ganz so verrückt ist er offenbar doch nicht. Aber er hat die Geschichte eben auch noch lange nicht zu Ende gebracht.

Im Gegenteil. Er hat seinem selbst erklärten Hassgegner, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy, eine Steilvorlage geboten.

Nach einer angemessenen Wartezeit, von allem Drama scheinbar ungerührt, trat Rajoy am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr mittags in Madrid vor die Presse und bat den Katalanen schlicht um eins: Er möge doch, bitte, für Klarheit sorgen. Sein eigenes, spanisches Kabinett habe am Vormittag entschieden, „von der katalanischen Regionalregierung formell die Bestätigung zu verlangen, ob sie die Unabhängigkeit Kataloniens beschlossen hat, jenseits der willentlichen Konfusion über ihr Inkrafttreten“. Diese Klarstellung müsse bis Montag eingehen und stehe vor „allen Maßnahmen, welche die Regierung unter dem Schutz des Artikels 155 unserer Verfassung unternehmen kann“.

Mit dieser nur dreiminütigen Erklärung hat Rajoy die Verantwortung für alle künftigen Ereignisse an den aufmüpfigen Puigdemont zurückgegeben. Von der Antwort auf dieses Klarstellungsbegehren hänge die Entwicklung „der Ereignisse in den kommenden Tagen“ ab. Rajoys Worte ließen nur eine Interpretation zu: Sollte Puigdemont bestätigen, dass er am Dienstag förmlich die katalanische Republik ausgerufen hat, wird die Rajoy-Regierung die Mechanismen des Artikels 155 der spanischen Verfassung in Gang setzen.

Im allerschlimmsten Fall heißt das, dass auch noch Artikel 8 aktiviert werden könnte. Zumindest theoretisch wäre dann ein militärisches Eingreifen möglich, da die spanische Armee auch für die Einhaltung der territorialen Integrität nach innen zuständig ist.

Zunächst aber geht es darum, die Verfassung zu schützen. Der Artikel 155 ist eine fast wortgleiche Übernahme des Artikels 37 des deutschen Grundgesetzes. Er erlaubt der Regierung, „die notwendigen Maßnahmen“ zu treffen, um eine rebellische Region wie Katalonien wieder auf den Pfad der Verfassung zurückzuführen. Die Zentralregierung könnte dann die direkte Kontrolle über die Gemeinden in Katalonien übernehmen. Genau wie in Deutschland ist dieser Artikel in Spanien noch nie angewandt worden. Es gibt auch kein Ausführungsgesetz dazu.

Der Vorzug des Artikels 155 liegt in seiner Offenheit – anders als andere Gesetze, die jüngst ins Gespräch kamen, wie jenes über die Ausrufung des Ausnahmezustands. Rajoy könnte also sein am Mittwochmittag abgegebenes Versprechen halten, dass er „weiter wie bisher mit Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein“ handeln werde.

Angesichts der exzessiven Polizeigewalt am Tag des Referendums über die Unabhängigkeit zweifeln nicht wenige an seiner vorausschauenden Vorsicht. Und doch: Der wegen seines mangelnden Charismas von seinen Gegnern oft unterschätzte Rajoy erweist sich als cleverer Krisenmanager. „Intelligent, Herr Rajoy! Er fragt Puigdemont, was sich die ganze Welt fragt: Was ist gestern im Regionalparlament passiert?“, lobte der angesehene Schriftsteller Joaquín Estefanía auf Twitter. Der TV-Sender 24 Horas kommentiert: „Der Ball ist wieder im Feld von Puigdemont.“

Der befürchtet mittlerweile seine Festnahme. „Meine Festnahme wäre ungerechtfertigt und ein Fehler“, sagte Puigdemont gestern im CNN-Interview. Er setze weiterhin auf Dialog mit der Zentralregierung „ohne Vorbedingungen“.

Worüber genau verhandelt werden sollte, blieb allerdings im Dunkeln. Nachfragen auf der Straße in Barcelona: Ob sie einen Kompromiss mit Madrid akzeptieren würden, etwa mehr Autonomie und dafür einen Verzicht auf die Unabhängigkeit? „Auf keinen Fall, wir wollen ein souveränes und unabhängiges Katalonien“, sagt der Sozialarbeiter und Aktivist Sergi Rouira. Gemüsehändlerin Conchi Vega ist da realistischer. „Wir müssen miteinander sprechen, und natürlich müssen dann beide Seiten auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Mehr Autonomie, und dafür bleiben wir bei Spanien“, sagt sie. Ein Pragmatismus wie der ihre ist derzeit eher selten in Katalonien.

Auch Rajoy wird Pragmatismus brauchen. Der Konservative wird in seiner Strategie von den spanischen Sozialisten (PSOE) und den liberalen Ciudadanos unterstützt. PSOE-Generalsekretär Pedro Sánchez sagt: „Was am Dienstag im katalanischen Parlament geschah, war eine Zeremonie des Absurden.“

Doch die Unterstützung Rajoys durch die PSOE ist nicht bedingungslos. „Die beste Art, die Verfassung zu verteidigen, ist ihre Reform.“ Auf Initiative der Sozialisten wird demnächst eine Parlamentskommission ihre Arbeit aufnehmen, die sich mit der Verfassungsreform beschäftigen will. Dabei wird allerdings nicht der Artikel 2 zur Debatte stehen – die unauflösliche Einheit Spaniens bleibt. Dennoch könnte es Gesten geben, die einigen Separatisten entgegenkämen, wie die Definition Kataloniens (und möglicherweise anderer Regionen) als „Nation“. Es wäre keine Lösung. Aber es wäre ein Anfang.

Und mehr als der Separatist Puigdemont derzeit für die Wahrung des Friedens zu geben bereit ist.

Wir verlangen formell die Bestätigung, dass die Unabhängigkeit beschlossen ist.

Was im katalanischen Parlament geschah, war eine Zeremonie des Absurden.

