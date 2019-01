Zweifel an der Verfassungstreue: In Thüringen treten fünf Polizisten für die AfD zur Landtagswahl an. GdP-Chef Oliver Malchow fordert eine klare Abgrenzung der Beamten zu Spitzenkandidat Björn Höcke. Dessen „Flügel“ steht im Visier des Verfassungsschutzes.