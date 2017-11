Der Hass und das Attentat auf den Bürgermeister

Altena. Am Morgen danach quillt bereits wieder der Hass aus seinem Computer. An der linken Seite seines Halses klebt ein großes weißes Pflaster, darunter klafft eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde, und auf dem Bildschirm liest Andreas Hollstein Nachrichten, in denen sinngemäß steht: Gut, dass jemand versucht, dich zu töten. Schade, dass er es nicht geschafft hat.

Wenn es noch einen Beweis brauchte, dass das Attentat von Altena nicht nur die irre Tat eines Einzelnen war, sondern auch der Ausdruck eines verbreiteten Denkens, von Aggression und Gewalt, dann sind es diese Nachrichten. „Jeder Politiker erlebt Hass und Bedrohungsszenarien, der Streit und die Wörter werden immer rücksichtsloser“, sagt Bürgermeister Hollstein an diesem Morgen im Ratssaal des Rathauses von Altena – und fügt fast entschuldigend hinzu: „Dieser Mann war lediglich das Werkzeug.“

Es ist in diesem Moment ziemlich genau 15 Stunden her, dass Andreas Hollstein „diesem Mann“ zum ersten Mal begegnet ist. Am Montagabend, kurz vor acht, geht Hollstein in den City-Grill in der Marktstraße von Altena, um für seine Frau, die krank daheim ist, einen Döner zu kaufen. Der Imbiss liegt nur 200 Meter von seinem Haus entfernt, Hollstein kommt häufiger hierher. Er kennt den Besitzer, manchmal plaudern sie ein wenig, auch dieses Mal. Dann kommt ein Mann hinein, hört zu, „fixiert mich von der Seite“, wie es Hollstein später beschreibt. Irgendwann fragt der Mann: „Sind Sie der Bürgermeister?“ Als Hollstein bejaht, zieht der Mann ein Messer aus seinem Rucksack, ein 34 Zentimeter langes Küchenmesser mit einer 22 Zentimeter langen Klinge.

Was dann geschieht, bewertet die Staatsanwaltschaft Hagen als versuchten Mord. „Aus niederen Beweggründen“, wie Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli präzisiert.

Lebensretter: Vater und Sohn Abdullah und Ahmet Demir haben den Attentäter in ihrem Imbiss überwältigt. Quelle: dpa

Hollstein erinnert sich so an das Attentat: „Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena“, sagt der Mann. Dann geht er auf den Bürgermeister los, führt die Klinge an dessen Hals. „Ich stech dich ab“, droht er. Hollstein wehrt sich, die beiden Besitzer des Imbisses, Abdullah Demir und sein Sohn, kommen ihm zur Hilfe. Gemeinsam gelingt es den drei Männern, den Angreifer zu überwältigen.

„Ich habe um mein Leben gefürchtet“, sagt Bürgermeister Hollstein am nächsten Tag im Ratssaal. Er sei zum Glück letztlich nur leicht verletzt worden. „Aber wären meine beiden Helfer nicht gewesen, würde ich heute sicher nicht vor Ihnen sitzen“, sagt er zu den Journalisten vor ihm.

Wieder ist ein Kommunalpolitiker wegen seiner flüchtlingsfreundlichen Haltung zum Ziel von Hass und Gewalt geworden. So wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die vor zwei Jahren von einem rechtsextremen Angreifer lebensgefährlich verletzt wurde. Oder wie Joachim Kebschull, der Bürgermeister des Ortes Oersdorf in Schleswig-Holstein, den Unbekannte im vergangenen Jahr von hinten vor einer Ausschusssitzung niederschlugen. Niederste Beleidigungen, heftigste Drohungen, alles das gehört für ehren- wie hauptamtliche Politiker, die sich in ihrer Stadt oder ihrem Dorf für eine menschenfreundliche Haltung gegenüber Fremden einsetzen, mittlerweile zum Alltag. Das Leben als verbales Hassobjekt kennen viele Bürgermeister inzwischen nur zu gut. Doch der Fall Altena zeigt, dass alle Schranken zu brechen drohen – und wie groß die Gefahr ist, dass Drohungen tatsächlich umschlagen in brutale Gewalt.

„Unser Ziel ist es, die Flüchtlinge zu Mitbürgern zu machen“

Dabei hatte das 17 000-Einwohner-Städtchen im Sauerland lange gewirkt wie ein Hort der Humanität. Die Menschen, die 2015 aus Syrien und Afghanistan Deutschland erreichten, schienen Altena gerade recht zu kommen. Dessen wirtschaftliche Blütezeit war in den Siebzigerjahren zu Ende gegangen. Damals hatte die Metallindustrie die Stadt verlassen, und mit ihr gingen Tausende Menschen. Dafür gab es nun viel Platz in der Stadt – und viele freie Wohnungen. Mochten andere in den Flüchtlingen eine Bedrohung sehen, Andreas Hollstein und viele andere sahen in ihnen auch eine Chance für ihre Stadt.