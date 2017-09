Der Gewinner ist Erdogan

Speakers’ Corner

Europa verschließe vor der Unterdrückung in der Türkei die Augen – und lasse den modernen Teil der türkischen Gesellschaft im Stich, meint unser Gastautor Can Dündar.

Berlin. Mir geht die Fernsehdebatte zwischen Frau Merkel und Herrn Schulz immer noch durch den Kopf. Wissen Sie, wer die Debatte gewonnen hat? Ich meine: Erdogan. Er hat einmal gesagt: „Die Demokratie ist ein Mittel, kein Ziel. Mein Bezugsrahmen ist der Islam. Die Demokratie gleicht einer Straßenbahn. Wir fahren darin bis zu unserer Haltestelle, und wenn wir dort angekommen sind, steigen wir aus.“ Erdogan errang seine gewaltige Machtfülle nicht trotz, sondern dank des Westens. Machtlos gegenüber einem radikalen Islam, beging der Westen seinen größten Fehler seit der Eindämmungspolitik, als er Erdogan vertraute. Da man irrtümlich ein Potenzial zur Mäßigung sah, wo es dieses gar nicht gab, setzte der Westen auf ihn, um die Radikalen im Zaum zu halten.

Das war ein Irrtum – ein Irrtum, dem auch manche Liberale in der Türkei erlagen. Die konservative Mehrheit gab ihm bei jeder Wahl etwas mehr Macht und forderte ihn auf, die Türkei wieder groß zu machen.Wie er angekündigt hatte, stieg er aus, als er sein Ziel erreicht hatte, und nun sitzen wir in diesem führerlosen Zug, der auf die Wand zurast. Aber wir sind nicht allein. In dem Zug, in dem früher mit uns Ägypter, Filipinos und Chinesen saßen, finden sich heute auch Ungarn, Polen, Franzosen und sogar Amerikaner. Wir sitzen jetzt alle im selben Boot. Dem internationalen Kapital ist eine stabile Despotie lieber als demokratisches Chaos, Europa verschließt vor der Unterdrückung in der Türkei die Augen und lässt den prowestlichen, modernen Teil der türkischen Gesellschaft im Stich.

Can Dündar ist ein türkischer Journalist und Autor. Er war bis 2016 Chefredakteur der Zeitung „Cumhuriyet“.



Von Can Dündar