Berlin/Hamburg

Mit einem Großaufgebot hat sich die Polizei in Berlin und anderen deutschen Städten auf mögliche Mai-Krawalle vorbereitet. In der Hauptstadt sind am Dienstag rund 5300 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Auch in Hamburg steht die linke Szene nach den G20-Ausschreitungen unter besonderer Beobachtung.

Während es in Paris bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen ist, blieb die Lage in deutschen Städten zunächst ruhig.

Von RND/dpa/mkr