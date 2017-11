Wolf in einem Wildpark.

Umweltminister tagen in Potsdam

Dem Problemwolf geht’s an den Kragen

Wölfe könnten in Deutschland in Zukunft leichter abgeschossen werden. Die „Entnahme“ verhaltensauffälliger Tiere ist ein zentraler Punkt in einer nationalen Strategie zum Umgang mit dem Wolf. Sie wird Freitag auf der Umweltministerkonferenz in Potsdam vorgestellt.