„Eine Entwicklung, wie wir sie im Herbst 2015 hatten, sehe ich nicht“, erklärte Bundesinnenminister de Maizière.



De Maizière hält Flüchtlingskrise für überwunden

Bundesinnenminister de Maizière sieht derzeit keine Gefahr einer neuen Flüchtlingskrise in den Dimensionen wie vor zwei Jahren. Doch was passiert, wenn die Lage in Italien außer Kontrolle gerät oder die Türkei nicht mehr mitspielt?