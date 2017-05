Das Gelände rund um die Manchester Arena ist am Dienstagmorgen weiträumig abgesperrt.

© AP

Terror in Manchester

Das wissen wir über den Anschlag in Manchester

Zwei Monate nach dem Anschlag am Londoner Parlament erschüttert ein Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester die Briten. Mindestens 22 Menschen kommen am Montagabend ums Leben.