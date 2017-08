AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland bei der Bundesleserkonferenz in Berlin.© photothek

Bundesleserkonferenz

Flüchtlingspolitik und weitere Hetze gegen die SPD-Politikerin Aydan Özoguz. Am Dienstag stand Alexander Gauland von der AfD auf der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerk (RND) Deutschland den Lesern Rede und Antwort. Sehen Sie hier die Höhepunkte der Diskussion.

Berlin. Alexander Gauland ist ein gewiefter Taktierer. Er versucht einerseits, die AfD weiterhin als bürgerliche Partei zu positionieren. Andererseits hält er sich mit Kritik an den AfD-Mitgliedern wie Björn Höcke sehr zurück. Am Dienstag stellte er sich nun auf der Bundesleserkonferenz vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) den Fragen der Leser. Das waren die Highlights mit Alexander Gauland.

Kontrovers war schon der Beginn der Veranstaltung. Von RND-Chefredakteur Wolfgang Bücher auf das Thema Aydan Özoguz angesprochen, legte Alexander Gauland gleich gegen die SPD-Politikerin nach. Frau Özoguz ist in Deutschland völlig fehl am Platze, und ich habe ihr empfohlen, dass sie dahin gehen muss, wo sie mehr mit der Kultur anfangen kann, als in diesem Land“, sagte Gauland

Unerbittlich zeigt sich der AfD-Spitzenmann auch beim Thema Flüchtlingspolitik. Die deutschen Grenzen müssten dicht gemacht werden, fordert er.

Gauland hat nur Spott für die politische Konkurrenz übrig. Die hatte die Bestimmungen geändert, wer zukünftig im Bundestag den Alterspräsidenten stellt. Für den AfD-Politiker alles nur eine Posse.

Alexander Gauland zweifelt an dem Nutzen der Energiewende. Das Klima ließe sich nicht durch Dieselverbote retten, stellt er fest.

Hier können Sie sich die Bundesleserkonferenz noch einmal im Video anschauen.

RND