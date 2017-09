Das sind die Wähler der AfD

Berlin. Die ersten Prognosen waren keine zehn Minuten alt, da holte AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland erneut die verbale Schrotflinte hervor. „Wir werden Frau Merkel jagen“, sagte Gauland unter dem Jubel der Parteianhänger in Berlin und fügte an, „sich unser Land und unser Volk zurückholen“ zu wollen.

Vor allem Nichtwähler und ehemalige Union-Anhänger sorgten für den Auftrieb der AfD. Quelle: Prognosen

Dass sie beim Einzug ins Parlament als drittstärkste Kraft in den Startblöcken steht, hatte die Alternative für Deutschland vor allem dem Osten Deutschlands zu verdanken. Zwischen Rostock und Bautzen wurde die Partei bei der Bundestagswahl am Sonntag zweistärkste Kraft. In den Ost-Ländern und im Osten Berlins erreichten die Rechtspopulisten den Hochrechnungen zufolge 21,5 Prozent der Stimmen. Damit kam die AfD hinter der Union (26,5 Prozent) ein. Die ostdeutschen Männer votierten sogar am häufigsten für Gauland und Co. Laut Infratest dimap machten insgesamt 26 Prozent der ostdeutschen Männer ihr Kreuzchen bei der AfD, bei den Frauen waren es 17 Prozent. Zum Vergleich: Im Westen votierten 13 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen für die AfD.