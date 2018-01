Das kann das Auto ganz alleine...

Leonies Stil ist eher unkonventionell. Sanftes Fahren ist nicht ihre Sache. Schert vor ihr ein Fahrzeug ein, bremst sie sofort. So abrupt, dass die Gurte blockieren. Die Sensoren erkennen Fahrzeuge, Fußgänger, Hindernisse. Rote Ampeln erkennen sie nicht. Auf die muss der Assistent auf dem Beifahrersitz Leonie per Mausklick hinweisen.

Einmal, als die rechte Spur durch eine Baustelle blockiert ist, übernimmt Susanne Ernst vorsorglich von sich aus das Steuer. Sie weiß, dass Leonie das, was jetzt kommt, wohl nie können wird: die Blicke und Gesten anderer Fahrer deuten, die signalisieren: Ich lasse dich vor.

Würde Leonie jetzt jemandem in die Seite fahren, wäre Susanne Ernst schuld. So sieht es das Gesetz zum automatisierten Fahren vor, das der Bundestag 2017 beschlossen hat. Es erlaubt hoch- und vollautomatisiertes Fahren in Deutschland. Es lässt auch zu, dass sich der Fahrer während der Fahrt anderen Dingen zuwendet. Mails checkt, Zeitung liest, solche Sachen. Aber wenn es brenzlig wird, muss er „derart wahrnehmungsbereit sein, dass er die Fahrzeugsteuerung unverzüglich übernehmen kann“, erklärt Christian Meyer-Seitz vom Bundesjustizministerium.

Ganz entspannt, aber allzeit hellwach bitte, schon klar. Nur: Wer gibt wohl viele Tausend Euro für ein Gimmick aus, wenn er dann doch die ganze Zeit auf den Verkehr achten soll? Und: Ist es überhaupt realistisch, dass ein gerade noch zum Beifahrer degradierter Insasse binnen Sekundenbruchteilen wieder zum umsichtigen Steuermann mutiert?

Leonies Lenkhilfen: Der Testwagen ist rundherum mit Sensoren bestückt, die die Steuerung aktivieren. Quelle: Franson

Markus Maurer glaubt auch daran nicht. „Der Mensch ist ein schlechter Überwacher“, sagt er. Es ist eine Art Paradox des automatisierten Fahrens: Je automatischer ein System funktioniert, desto wichtiger wird der Mensch. Weil die Automatik alle einfachen Sachen übernimmt, die schwierigen aber dem Menschen vorbehalten bleiben. Nur dass er die schwierigen Dinge dann schon längst verlernt hat. Dass er nicht einfach auf Pieps­signal in eine Beinahe-Unfall-Situation eintauchen kann, wenn er gerade noch über einer Beschwichtigungsmail an einen wütenden Kunden gebrütet hat. Für Maurer ist die Konsequenz all dessen klar: Das sogenannte hochautomatisierte Fahren, bei dem der Fahrer auch mal was anderes machen darf, aber auf Kommando übernehmen muss, „erscheint mir hochgradig bedenklich“. 2016 starb in den USA der Fahrer eines Tesla bei der Kollision mit einem Lkw. Er hatte einen Film geschaut – und mehrere Warnhinweise überhört.

Wenn schon automatisch, dann bitte ganz, fordert Maurer. Nur ist das noch ein langer Weg. Ob die Welt so lange warten kann?

Es gibt einen Streit darüber, wer, wenn es denn gekracht hat, zahlen muss. Die Hersteller der Systeme, meint Marion Jungbluth vom Bundesverband der Verbraucherzen­tralen in Berlin: „Nur dieser hat Einfluss auf die Sicherheit seiner Produkte.“ Der Halter des Fahrzeugs, meint Christian Meyer-Seitz vom Bundesjustizministerium, da der Halter letztlich die Situation herbeigeführt hat und über eine Haftpflichtversicherung verfügt – die sich gegebenenfalls wieder an den Halter wenden kann.

Bloße Theorie? Gedankenspiele von Juristen? Nicht mehr lange. Zurück in Leonies Garage, in der Fahrzeughalle auf dem früheren Kasernengelände. Hier steht, ein Tor weiter, das nächste Fahrzeug, das die Forscher beschäftigt. Ein Audi namens ViL, den man mit einer Virtual-Reality-Brille fährt. Während man in Wirklichkeit in Schrittgeschwindigkeit über eine große Freifläche auf dem Gelände rollt, suggeriert Wissenschaftler Markus Steimle über die Brille, man fahre auf einen Zebrastreifen zu, an dessen Rand zwei unschlüssige Personen stehen, ein Mann und ein Kind.

„Wir testen, wie der Fahrer sich verhält“, sagt Steimle. Wie lange er wartet, wie lange er hält, wann er weiterfährt. Der Automat soll vom Menschen lernen. Was für jede Testperson hier ziemlich klar ist – einfach mal anhalten und Blickkontakt suchen – ist für die Maschine hochkompliziert. Wie viel Fehlverhalten der anderen Verkehrsteilnehmer muss ich einkalkulieren? Mit wie viel Dummheit, Unbeholfenheit, Unachtsamkeit der anderen muss ich rechnen? Damit, so viel ist sicher, werden die Algorithmen noch eine Weile zu tun haben.

Darüber sprechen die Verkehrsjuristen in Goslar In insgesamt acht Arbeitskreisen beschäftigt sich der Verkehrsgerichtstag in Goslar mit den juristischen Fragen der mobilen Zukunft. Empfehlungen aus Goslar haben in der Vergangenheit oft zu Änderungen von Gesetzen und Vorschriften geführt. Die wichtigsten Themen: Cannabis auf Rezept

: Wer unter schweren chronischen Schmerzen leidet, kann seit März 2017 Cannabis auf Rezept erhalten. Sind diese Menschen aber uneingeschränkt fahrtauglich? Darüber und über die Frage, ob ein neuer Grenzwert festgelegt werden sollte, streiten die Experten. Abgezockt im Ausland: Deutsche Autofahrer sollen nach kleineren Verkehrsdelikten im Ausland immer häufiger stark überhöhte Zahlungen an private Inkassobüros leisten. Der Präsident des Verkehrsgerichtstags, Kay Nehm, nannte es am Mittwoch „besorgniserregend“, wenn nach einem Parkverstoß für 20 Euro tatsächlich 300 Euro bezahlt werden sollten. Der ADAC sprach gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland gar von Abzocke. Überhöhte Forderungen kämen zumeist aus Kroatien, Italien, Ungarn oder Großbritannien. Cyber-Attacken in der Schifffahrt: Die Digitalisierung ist im Schiffsverkehr weiter fortgeschritten als im Automobilverkehr. Spektakuläre Fälle krimineller Einbrüche in Datensysteme erfordern verstärktes Risikomanagement in den Reedereien. Fahrerflucht: Die „unerlaubte Entfernung vom Unfallort“ hat fast immer erhebliche strafrechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen – auch bei Bagatellschäden und Information des Geschädigten durch den Unfallverursacher. Der Straftatbestand stammt aus dem Jahr 1975. Ist es Zeit für eine Reform, auch zur Entlastung für die Justiz?

