Schwarze Pullover, Kapuzen, Sonnenbrillen: Die einheitliche Kleidung soll es erschweren, einzelne Angreifer zu identifizieren.

G-20 Krawalle in Hamburg

Das ist der Schwarze Block

Sie werfen mit Steinen, zünden Autos an und schlagen Scheiben ein: In Hamburg sollen derzeit rund 8000 gewaltbereite Autonome für Krawalle sorgen, schätzt die Polizei. Doch wer ist der Schwarze Block und was will er?