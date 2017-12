Das gedopte Land

Einlauf der russischen Sportler bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi: In nächsten Jahr nur unter neutraler Flagge. © WITTERS

Speakers’ Corner

Unser Kolumnist Wladimir Kaminer hat in seiner alten Heimat Russland immer über die permanent fantastische Stimmung gestaunt – inzwischen kennt er die Erklärung.

Berlin.

Jetzt ist es amtlich: Russland ist von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen. Die Sportler dürfen in Pyeongchang nur unter neutraler Flagge antreten. Nach jahrelangen Untersuchungen wurde bewiesen, dass in Russland bei den Spielen 2014 systematisch gedopt wurde, auf Befehl des Staates. Der russische Geheimdienst FSB unterhielt eine Extraabteilung, die „Offiziere der Urinsicherheit“, die sich um den Austausch der Urinproben kümmerten. Putins Vizepremier für Sport, der nun für immer von allen Spielen ausgeschlossen ist, musste persönlich die Doping-Cocktails testen.

Nach diesen Untersuchungen lässt sich der Zustand Russlands nicht mehr leugnen: Das ganze Land war schon immer gedopt – das wusste jeder, der schon mal in Russland war. Doping ist für die Sportler nichts anderes als eine Abkürzung zum Sieg, den man ohne jahrelanges Training nur durch den Einfluss chemischer Elemente erreichen kann. Die Sowjetunion war eine solche Abkürzung, direkt in die kommunistische Zukunft, an Kapitalismus und Ausbeutung vorbei. Ich glaube, sie haben den Menschen damals etwas ins Leitungswasser gemischt, denn es ging uns fantastisch. Wir waren unglaublich stolz auf unser tolles Land, wir eroberten das Weltall, wir tanzten Ballett, überall halfen wir den Schwachen. Dabei hatten wir zu Hause im Kühlschrank nicht einmal eine Wurst. Die russische Führung ist über die Entscheidung des internationalen olympischen Komitees verblüfft. Sie ist davon ausgegangen, dass die Welt längst weiß, dass wir gedopt sind. Jetzt kann die Weltöffentlichkeit rein theoretisch bei der nächsten UN-Sitzung nach den Urinproben von Putin fragen.

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und lebt in Berlin.

