Das bedeutet Schröders Einstieg bei Rosneft

Aufsichtsrats-Wahl

Altkanzler Gerhard Schröder soll am Freitag in den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft gewählt werden. Was ist das für ein Unternehmen? Und warum lässt sich Schröder für Putin einspannen? Oder ist ein Ex-Kanzler in Kremlnähe sogar in deutschem Interesse?

Berlin. Wenn Gerhard Schröder über den russischen Ölriesen Rosneft redet, zeichnet er ein Unternehmen in leuchtenden Farben. Größter Erdölkonzern der Welt, begehrt bei internationalen Investoren, wichtig für die Mineralölversorgung in Deutschland.

Folgt man dagegen westlichen Experten, erscheint Rosneft als düsteres Konglomerat aus politischen Abhängigkeiten, pikanten Affären und mafiösen Strukturen. Als verlängerter Arm des Kreml wird Rosneft beschrieben. Als zentraler Baustein des Machtapparats von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Stimmt alles nicht, sagt Schröder. Das Unternehmen sei international aufgestellt, wichtige Anteilseigner kämen aus Großbritannien und der Schweiz. Eigentlich empfindet er es ja schon als Zumutung, seine Beweggründe überhaupt diskutieren zu müssen. Man stelle sich vor, er würde nicht bei Rosneft in Russland, sondern bei Exxon Mobil in den USA anheuern, sagt Schröder. „Alle wären doch begeistert.“ So sah er das im Sommer bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil. So sieht er das immer noch.

Vom Entsetzen in der SPD und in deutschen Medien über seinen neuen Job bei Rosneft hat sich der Altkanzler nicht beeindrucken lassen. Falls doch, hat er es nicht gezeigt. Im Gegenteil. „Der Mainstream war noch nie ein Gewässer, das mich sonderlich interessiert hat“, sagt er. „Das ist mein Leben, und darüber entscheide ich.“

Übernimmt Schröder Aufsichtsrats-Vorsitz?

Am Freitag entscheiden aber erst mal andere. Bevor Schröder in das bislang neunköpfige „Board“ des russischen Unternehmens einziehen kann, muss er von der Aktionärsversammlung in Sankt Petersburg gewählt werden. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschehen, zumal Schröder von der russischen Regierung und damit dem Mehrheitsaktionär nominiert worden ist. Russische Quellen berichten sogar, Schröder werde den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Es ist ein Posten, der vergleichbar ist mit einem deutschen Aufsichtsratsvorsitz. Beratungs- und Kontrollfunktionen, ein paar Sitzungen im Jahr, laut Schröder etwa 300.000 Euro Salär.

Der Kreml feiert die Neuverpflichtung bereits als Coup. „Meines Erachtens ist Schröders Kandidatur ein sehr bedeutsames Ereignis und für den Markt positiv“, sagte Russlands Energieminister Alexander Nowak in dieser Woche der „Welt“. Schröder trete „für eine konsequente Wiederherstellung und Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Europa beziehungsweise Russland und Deutschland“ ein. Das sei doch positiv, finden die Russen.

„Er wird da nicht drauf verzichten“

In der SPD sieht man das ein wenig anders. Vor allem Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich tödlich geärgert, als die Diskussion über den Altkanzler aufkam. Eine solche Debatte auf dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes war das Letzte, was der SPD-Kanzlerkandidat gebrauchen konnte. Er hat das Schröder auch gesagt. Am Telefon. Hat ihn sogar aufgefordert, die Sache sein zu lassen. Doch Schröder hat nicht mit sich reden lassen. „Er lacht dann in solchen Momenten sein typisches Lachen“, sagt einer, der den früheren Bundeskanzler lange kennt. „Dann weiß man, er wird da nicht drauf verzichten.“

Manchen treibt die Frage um, warum Schröder nicht verzichtet. Warum er sich das antut, seinen Ruf ruiniert, und den der deutschen Politik gleich mit. Die Antwort darauf ist vielschichtig. Sie beginnt damit, dass Schröder laut einem langjährigen Wegbegleiter gar nicht glaubt, dass der neue Nebenjob seiner Partei schadet. Zumindest glaubt er, dass die Debatte der SPD nicht schaden muss. Seine Kritiker hätten ein Interesse an einem neuen Kalten Krieg mit Russland, sagt Schröder. „Ich bin daran nicht interessiert. Und die meisten Deutschen auch nicht.”

Es ist eine typische Schröder-Schlitzohrigkeit: der eigene Nebenjob als Beitrag zum Weltfrieden? Diese Deutung gefällt ihm. Man darf Schröder allerdings bei aller Kritik unterstellen, dass er in Sachen Russland ein Überzeugungstäter ist. Er betrachtet Wladimir Putin nach wie vor als persönlichen Freund – und er mag dessen Dämonisierung nicht. „Ich glaube, dass es nicht vernünftig ist, unseren größten Nachbarn Russland ökonomisch und politisch zu isolieren“, sagt Schröder.

Schröder verweist auf Rosnefts Bedeutung für Deutschland

Auch auf die Bedeutung Rosnefts für Deutschland wird verwiesen. Schröder selbst hat das ebenfalls getan. Er hat die Arbeitsplätze in Deutschland genannt, die an dem russischen Unternehmen hängen. Rosneft hält Anteile an drei deutsche Raffinerien – im brandenburgischen Schwedt, im baden-württembergischen Karlsruhe und im bayerischen Vohburg. Rund 12 Prozent der deutschen Raffinerie-Kapazitäten kontrollieren die Russen. Sie sind damit der drittgrößte Spieler auf dem deutschen Markt. Rund 300 Jobs hängen von ihnen ab. Und es könnten noch mehr werden, denn Rosneft plant Millioneninvestments – auch in Deutschland. Von 600 Millionen Euro in den nächsten Jahren ist die Rede.