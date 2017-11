Das Wanken Afrikas ewiger Machthaber

Nach Mugabe-Sturz

Ihr Hunger nach Macht ist so groß wie ihr Regierungszeitraum. Doch nach dem Sturz von Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe scheinen nun auch andere autokratisch geführte Länder Afrikas von einer Wechselstimmung erfasst zu werden. Stehen Afrikas autokratische Politkolosse nur noch auf tönernen Füßen?

Kampala. Bei vielen Autokraten Afrikas schien die politische Lebensdauer bislang nur durch die eigene Vitalität begrenzt. Zu sehr schien der über Jahrzehnte geschaffene Machtkokon in Stein gemeißelt, als dass gesellschaftliche Umbruchbegehren ihm einen Riss verpassen konnten. Doch der spektakuläre Sturz von Langzeitpräsident Robert Mugabe in Simbabwe sandte Schockwellen durch die politische Elite Afrikas: Wenn Mugabe nach 37 Jahren zum Rücktritt gezwungen wird, dann kann dieses Schicksal jeden Autokraten von Kinshasa bis Kampala ereilen. Schließlich halten sich in Afrika auch andere seit Jahrzehnten an der Macht: Yoweri Museveni regiert das ostafrikanische Uganda seit 30 Jahren, Paul Biya ist seit 42 Jahren Präsident oder Regierungschef von Kamerun, in Äquatorialguinea regiert seit 1979 Teodoro Obiang Nguema, und in der Republik Kongo ist Denis Sassou Nguesso in zwei Amtsperioden insgesamt seit 33 Jahren Präsident.