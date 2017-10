Das Geheimnis von Münster

Markus Lewe, OB der Stadt Münster, radelt täglich durch die Stadt. Er ließ erst keine Probleme-Viertel in der Stadt entstehen, Bürger wurden in die kommunale Flüchtlingspolitik eingebunden.

Willkommen in Münster. Vieles ist hier ein bisschen anders als in anderen Städten.

Da redet sich jetzt ganz Deutschland die Köpfe heiß über die AfD. In Münster dagegen zucken die Leute die Achseln: 4,9 Prozent haben sie der Partei gegeben. Würden alle so ticken wie hier, gäbe es gar keine AfD im Bundestag.

Wie kommt das? Die „heute show“ im ZDF bot schon mal eine schnelle Erklärung. Als „Helden von Münster“ feierte Oliver Welke zu Beginn der jüngsten Sendung einen über die Bühne radelnden „etwas zu alten Studenten“ mit Bart und Wollmütze. Typen wie der, klarer Fall, wählen nicht AfD.

Schon früh regte sich unter den Studenten Protest gegen die Wahl-Stände der AfD. Quelle: Münster

OB Lewe winkt ab. Natürlich sei die Uni mit ihren 45 000 Studenten ein wichtiger Faktor. „Aber allein mit den Studenten ist der Münster-Effekt nicht zu erklären.“

In der Tat kam die AfD in Universitätsstädten wie Freiburg auf höhere Werte als in Münster. In einem Problemstadtteil von Heidelberg wählten plötzlich sogar 20 Prozent AfD. Wer in Münster tiefer pflügt, stellt fest: In dieser Stadt kommt eine erstaunliche politische Resistenz – man könnte auch sagen: Sturheit – der Alteingesessenen hinzu.

Eine pulsierende Start-up-Szene

Die AfD punktet nach Darstellung von Demoskopen am ehesten dort, wo Ängste verbreitet sind: vor Ausländern, vor Abstieg, Verarmung, was auch immer. Psychologisch betrachtet ist die AfD eine Abteilung für Düsternis: Nur 9 Prozent ihrer Anhänger bezeichnen sich selbst laut Infratest Dimap als zuversichtlich, 80 Prozent sehen „Anlass zur Beunruhigung“ – als drohe Unheil gleich hinter der nächsten Kurve. In keiner anderen Partei gibt es auch nur annähernd vergleichbare Zahlen.

Von einer derart ängstlichen und pessimistischen Mentalität sind die Menschen in Münster meilenweit entfernt. Stärker als anderswo in Deutschland wähnt man sich hier in Sicherheit.

Münster hat es leichter als andere Regionen. Hier gibt es kein Stahlwerk, das vielleicht bald schließt. Hier werden auch keine Verbrennungsmotoren gebaut, die vielleicht bald anderen Techniken weichen müssen. In Münsters freier Wirtschaft mischen sich moderne Dienstleistungsunternehmen mit einer quirligen digitalen Start-up-Szene. Von der Neugründung 4tree etwa, die Supermärkten bei Big-Data-Anwendungen hilft, war die Unternehmensberatung McKinsey so begeistert, dass sie den Ex-Studenten gleich die komplette GmbH abkaufte. „Die Start-up-Szene in Münster wächst schnell“, freut sich David von Papen, Mitgründer von Berioo, einem Onlineshop für „Superfood“. Ein Gründer aus Münster trommelt im Internet, man solle mal reinschauen „in eine der lebenswertesten Städte Europas“.

In Münster herrscht ein wohliges Idyll

Kopfsteinpflaster, Prinzipalmarkt, Aasee: Das von Postkarten bekannte Idyll existiert tatsächlich. Wenn gegen Abend die Studenten fröhlich plaudernd durch die Gassen ziehen, begleitet vom Geläut der schweren Glocken des Doms, glauben Gäste aus den USA, sie seien in einem deutschen Disneyland – und wundern sich, dass sie kein Eintrittsgeld bezahlen müssen für jede Stunde in dieser heilen Welt.

Nicht nur das alte Münster lebt. Der Binnenhafen, früher eine heruntergekommene Problemzone, wurde nach und nach zu einem neuen Szeneviertel. Ein „Kreativkai“ lockt mit Cafés, Jazz und Theater. Mit Händen greifbar ist, wohin man auch kommt, vor allem eins: die Abwesenheit von Angst.

Auch im ländlichen Teil des Münsterlandes, zwischen Bauernhöfen, Einfamilienhäusern, weiten Wiesen und Wegekreuzen, regiert die Gelassenheit. In Holthausen, einem mal schwarz, mal grün regierten Dorf nahe Münster, lautete das AfD-Bundestagswahlergebnis: drei. Nicht Prozent, sondern Stimmen. Das waren 1,2 Prozent. Ebenso viele Holthausener hatten die Spaßpartei „Die Partei“ angekreuzt.

Münsteraner helfen auch aus religiösen Gründen

Auch der Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015 konnte an der schroffen Ablehnung der AfD in der Region nichts ändern. Die Münsterländer blieben noch hilfsbereit, als andere längst wieder dichtmachten. Als Angela Merkel im Mai im münsterländischen Haltern am See Wahlkampf machte, hängte eine Asylhelfergruppe ein Transparent über eine Kirchentür: „Wir schaffen das immer noch.“