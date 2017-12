Das Bild des wahren Anis Amri

Neue Handydatenauswertung

Ein Jahr nach dem Berlin-Anschlag: Daten aus Anis Amris Mobiltelefon zeigen detailliert wie nie, wie akribisch sich der Terrorist auf die Tat vorbereitete. Er kundschaftete Anschlagsorte aus, schlich 26 mal um geparkte Lastwagen. Die Ermittlungen zeigen auch: Hätte die Polizei den Gefährder observiert, wäre der Terror zu verhindern gewesen.

Berlin. Es war der bisher schwerste islamistische Anschlag auf deutschem Boden. Am 19. Dezember 2016 riss der Tunesier Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz elf Menschen in den Tod. 55 verletzte er zum Teil schwer. Um Punkt 20 Uhr raste er mit einem gekaperten Sattelzug auf den Weihnachtsmarkt am Fuße der Gedächtniskirche, hinterließ eine 60 Meter lange Schneise aus Tod und Verwüstung.

Fast genau ein Jahr später stürmten am frühen Donnerstagmorgen Spezialeinsatzkommandos mehrere Wohnungen in der Hauptstadt. Auch im Visier: Amris Kontaktleute in Berlin, radikale Dschihadisten. Einer von ihnen, Walid S., war mit Amri noch Stunden vor der Tat zusammen unterwegs. Am Abend, anderthalb Stunden nach dem Anschlag, wurde er zudem am Breitscheidplatz gesehen.

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) liegen Ermittlungsakten vor, die Amris Netzwerk in Berlin und seine Wege durch die Stadt in den Wochen vor dem Anschlag detailliert rekonstruieren. Der Attentäter hat es der Nachwelt einfach gemacht, die Planung der Schreckenstat in allen Schritten nachzuvollziehen. Er ließ sein Handy am Tatort.

Die Geo-Daten des Mobiltelefons der Marke HTC, Rufnummer 0152/14958012, verbunden mit dem Google-Konto mit dem Benutzernamen „Napoli Roma“, gewähren so ausführlich wie nie zuvor Einblick in die letzten Tage und Wochen des Anis Amri. Sie zeigen einen Menschen, der unbedingt und planvoll töten wollte.

Die nun im Nachhinein von Ermittlern von Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt zusammengetragenen Informationen verraten aber nicht nur viel über die Vorbereitungen des Terroranschlags in der Hauptstadt. Sie sind gleichzeitig ein bedrückendes Zeugnis der Versäumnisse der Polizei. Hätten die Sicherheitsbehörden ihre Möglichkeiten ausgeschöpft und Amri weiter beobachtet, hätten sie auch erkannt, was er plante. Aber in diesem entscheidenden Zeitraum hatten sie ihn aus den Augen verloren. Seit Mitte Juni wurde Amri nicht mehr observiert, obwohl ein richterlicher Beschluss vorlag. Zuvor hatten die Behörden die Beobachtung des Terrorverdächtigen nur halbherzig betrieben. So verfolgten sie Amri grundsätzlich nur montags bis freitags.

Die Vorbereitung:

Es ist ein Montag, der den Wendepunkt im Leben von Anis Amri markiert. Am 31. Oktober 2016 um 12.25 Uhr schlägt der junge Tunesier die blaue Haustür seiner Unterkunft an der Freienwalder Straße 30 hinter sich zu. Den Weg zum S-Bahnhof Gesundbrunnen geht er zu Fuß, wechselt an der Schönhauser Allee in die U2 und erreicht um 13.13 Uhr den U-Bahnhof Nollendorfplatz. Über die Kleiststraße und die Tauentzienstraße läuft er vorbei am KaDeWe zur Budapester Straße. Amri bleibt stehen. Zehn Minuten lang nimmt er den Breitscheidplatz am Fuße der Gedächtniskirche in Augenschein. Zwischen 13.45 Uhr und 13.55 Uhr inspiziert der künftige Weihnachtsmarkt-Attentäter zum ersten Mal den Ort seiner späteren Bluttat.

Seit 29 Tagen irrt Amri nun schon durch Berlin, schläft mal hier und mal dort, besucht dutzendfach fünf verschiedene Moscheen in Moabit, Charlottenburg und Wedding. Er wirkt wie ein Getriebener, orientierungslos und ohne Ziel. Vormittags schläft er aus, am Abend dealt er am Kleinen Tiergarten mit Drogen. Am 31. Oktober wird aus dem irrlichternden Kleinkriminellen der kühle Gotteskrieger – stringent und fokussiert bereitet er nun seine Tat vor.