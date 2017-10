Die Vorderseite der Medaille des Friedensnobelpreises.

© dpa

Auszeichnung

Darum wird der Friedensnobelpreis in Oslo verliehen

In Oslo wird an diesem Freitag der Friedensnobelpreisträger 2017 bekanntgegeben. Ihm wird traditionell eine hohe politische Bedeutung zugesprochen. Acht wichtige Fakten um die Auszeichnung, die stets als letzte in der Reihe der Nobelpreise verkündet wird.