Der Bezirk Midan in Syriens Hauptstadt Damaskus wurde zum wiederholten Male Anschlagsziel.

© AFP

Medienbericht

Damaskus: Siebenjährige in die Luft gesprengt

In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist laut einer regierungsnahen Zeitung ein siebenjähriges Mädchen mit einem Sprengstoffgürtel in eine Polizeiwache geschickt und in die Luft gesprengt worden.