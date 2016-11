Die „schwarze Null“ steht: Deutschland will mit einem ausgeglichenen Haushalt auch das Jahr 2017 bestreiten.

© dpa

Haushalt 2017

Dafür gibt Deutschland am meisten Steuergeld aus

Die schwarze Null steht – zum vierten Mal in Folge. So wünschte es sich der Finanzminister. Gerade in der Terrorabwehr und in der Flüchtlingsversorgung muss die Regierung aber aufstocken. Das sind die Kernpunkte des 329,1 Milliarden Euro großen Haushaltplans.