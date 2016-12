Trotz Dämpfer zeigte sich die Kanzlerin zuversichtlich: „Liebe Delegierte, ich nehme die Wahl an und freue mich über das Ergebnis. Herzlichen Dank für das Vertrauen“, sagte Merkel.

Parteitag in Essen

Dämpfer für Merkel bei Wiederwahl zur CDU-Vorsitzenden

Die CDU schickt ihre Kanzlerin mit einem Dämpfer in den Bundestagswahlkampf 2017. Beim Bundesparteitag am Dienstag in Essen stimmten nach CDU-Angaben 89,5 Prozent der Delegierten für sie – ihr bisher niedrigster Wert war 88,4 Prozent im Jahr 2004. Merkels Aufgabe wird es nun sein, sich ein Stück weit neu zu erfinden.