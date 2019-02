Deutschland/Welt Anhörung im US-Repräsentantenhauses - Cohen: Trump wusste von E-Mail-Leaks zu Lasten Hillary Clintons Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen will bei der Anhörung vor dem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses Belege dafür liefern, warum der den US-Präsidenten als Betrüger sieht. Cohen sagt: Der US-Präsident wusste vorab von der Veröffentlichung gehackter E-Mails der Demokraten durch Wikileaks.

In einer Anhörung will sich Michael Cohen, der langjährige Anwalt von US-Präsident Trump, an diesem Mittwoch den Fragen von Abgeordneten im Kongress stellen. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa