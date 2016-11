Verlorene US-Wahl

Wie geht es Hillary Clinton? Wenige Tage nach der verlorenen Wahl hat die 69-Jährige einen kurzen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Ihr früherer Gegner Bernie Sanders erklärte währenddessen, warum Donald Trump gewonnen hat.

New York. Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat eingeräumt, dass die vergangenen Tage „sehr, sehr hart“ waren“. In einer Telefonkonferenz mit Wahlkampfhelfern am Freitag (Ortszeit) rief die Demokratin zugleich dazu auf, „wieder rauszugehen“ und weiter „für die Anliegen zu kämpfen, die wir unterstützen“.

Wie CNN berichtete, sagte Clinton außerdem: „Es ist eine harte Niederlage für uns alle.“ Sie hätten gewusst, worum es bei der Wahl gegangen sei. „Das ist eine harte Zeit für unser Land.“

Sanders erklärt Trumps Wahlerfolg

Clintons Kontrahent im Vorwahlrennen, Bernie Sanders, erklärte, er sei traurig, aber nicht überrascht vom Wahlausgang. „Es schockiert mich nicht, dass Millionen Menschen, die für Herrn Trump gestimmt haben, das taten, weil sie den wirtschaftlichen, politischen und den Status quo bei den Medien leid waren“, schrieb Sanders in einem am Samstag in der „New York Times“ veröffentlichten Meinungsartikel.

Der Senator aus Vermont, der nach seiner Vorwahl-Niederlage Clinton unterstützt hatte, kündigte eine Reihe von Reformvorschlägen zur Neubelebung der Demokratischen Partei an. „Sie muss sich von ihren Verbindungen mit dem Unternehmensestablishment lösen und wieder eine Graswurzel-Partei der arbeitenden Bevölkerung, der Älteren und Armen werden.“

Von dpa/RND

New York