Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton.

© afp

Präsidentschaftswahl

Clinton gegen Trump: TV-Duell bricht Rekorde

So viele Menschen wie noch nie verfolgten in der Nacht zu Dienstag das TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten. Während sich Hillary Clinton als Siegerin gibt, will Donald Trump künftig deutlicher angreifen.