Christian Lindner und die Angst vor dem Umfallen

Nur ein Blick zurück erklärt Linders Verhalten. Zu tief sitzt das Trauma einer Regierungsbeteiligung, die 2013 zum Rausschmiss der Liberalen aus dem Bundestag führte, weil man nicht Wort gehalten hatte. Die Angst, bei zu vielen Kompromissen erneut als Umfaller-Partei dazustehen, sitzt bei Lindner tief. In seinem jüngsten Buch „Schattenjahre“ schreibt er, er habe sich geschworen, so etwas dürfe nie wieder passieren.

Lindners Masterplan sah eine Rückkehr in den Bundestag vor – nicht eine sofortige Beteiligung an der Regierung. Als Fraktionschef wollte er die Kanzlerin attackieren – nicht als deren Vizekanzler. Bereits vor der Wahl stellt Linder die steile These auf, eigentlich brauche die FDP noch eine Legislaturperiode, um in der Opposition wieder parlamentarisch laufen zu lernen, um sich endgültig vom Ruch des Merkel-Anhängsels zu befreien und um den definitiven Schlussstrich unter die Westerwelle-Zeit zu ziehen. Eine Koalition mit der Union, aber ohne Merkel, so Lindners Wunschvorstellung. Auch das muss man wissen, wenn man nach einer Erklärung dafür sucht, dass die FDP Sonntagnacht, kurz vor Mitternacht, den endlosen Jamaika-Sondierungen ein spektakuläres Ende setzte. Das Verhältnis zwischen beiden gilt als unterkühlt.

Nicht wenige werfen ihm jetzt vor, den Ausstieg am Sonntagabend inszeniert zu haben. Er habe immer Gefallen an der Idee von Neuwahlen gefunden. Lindner lässt diesen Vorwurf entschieden zurückweisen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Lindner kam aus der Runde der Parteichefs zurück, schilderte uns die Vorgänge und fragte: ,Und nun?‘ Die Antwort und die daraus resultierende Entscheidung fielen einstimmig aus.“

Die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ist in ihrer Haltung ebenso konsequent wie Lindner. Sie steht voll und ganz hinter dem Abbruch der Gespräche. Quelle: dpa

Es habe sich zu wenig in Richtung FDP bewegt. „Als gegen 22.30 Uhr am Sonntagsabend zum x-ten Mal hinter Positionen zurück gegangen würde, die wir schon für verabredet hielten, haben wir entschieden, die Gespräche zu beenden“, erklärt Beer. FDP-Vizechefin Katja Suding sekundiert: „Unser Ausstieg aus den Sondierungsverhandlungen ist konsequent. Wir stehen in Verantwortung für unsere Wähler, die und für einen Politikwechsel gewählt haben, nicht für ein Weiter-so.“

Am Ende könnte Lindner nur gewinnen

Was will Linder erreichen? Mehr Stimmen als am 24. September? Offenbar traut er sich und seiner Partei genau das zu. Seine zuletzt gezeigte Härte in der Ausländerpolitik ist Beleg dafür. Er hofft, Stimmen am rechten Rand der Union und am gemäßigten Saum der AfD für die Liberalen abzusaugen. Gelingt dieser kühne Plan, will er mehr FDP in kommenden Verhandlungen durchsetzen als bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen – am besten in einem Zweier-Bündnis mit der Union. Gelingt dies nicht, findet sich Lindner als Fraktionschef im Bundestag wieder. Genau die Rolle, die er von Anfang an wollte.

Von Jörg Köpke/RND