Paris

Der mutmaßliche Straßburger Attentäter Chérif Chekatt ist zwei Tage nach dem Terroranschlag getötet worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend in Paris.

Nach Angaben des Nachrichtensenders „BFMTV“ hatte Chekatt am Donnerstag eine Frau angesprochen. Diese habe bemerkt, dass der Mann verletzt gewesen sei. Sie habe daraufhin die Sicherheitskräfte alarmiert.

Aus französischen Polizeikreisen hieß es, dass Chekatt gegen 21 Uhr in Straßburg im Stadtteil Neudorf getötet worden sein soll. Dorthin sei der Attentäter nach den Anschlägen auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt geflohen. Dabei sind drei Menschen ums Leben gekommen sein. Ein viertes Opfer ist für hirntot erklärt worden.

Straßburg-Attentäter eröffnet Feuer

Bevor der Attentäter starb, eröffnete er offenbar das Feuer auf die französischen Einsatzkräfte. „Er hat auf ein Team von Sicherheitsbeamten geschossen, die zurückgeschossen haben“, berichtete die Nachrichtenagentur „AFP“. Der Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ zufolge war er mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet.

Der Nachrichtensender Franceinfo hatte zuvor am Abend berichtet, der Verdächtige sei „neutralisiert“ worden. Das Verb „neutralisieren“ kann im Französischen entweder „töten“ oder „außer Gefecht setzen“ heißen. Darum war für kurze Zeit unklar, ob Chekatt wirklich getötet wurde.

Der Attentäter hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Zeugen haben ihn nach Angaben des Chefermittlers Rémy Heitz „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“ auf Arabisch) rufen hören. Anschließend war er auf der Flucht vor der Polizei von Soldaten verletzt worden und schließlich spurlos verschwunden.

Deutsche und französische Behörden haben mit etlichen Beamten und einem Fahndungsaufruf nach dem polizeibekannten mutmaßlichen Attentäter gesucht. Die Bundespolizei fahndete im deutsch-französischen Grenzgebiet, auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Die französische Polizei hatte ein Fahndungsfoto des radikalisierten Gefährders samt Täterbeschreibung veröffentlicht.

Chérif Chekatt 2017 nach Frankreich abgeschoben

Der 29-jährige Chérif Chekatt wurde nach Kenntnis der deutschen Justiz bereits wegen etlicher Diebstähle in Frankreich, der Schweiz und in Deutschland verurteilt. Vom Amtsgericht Singen wurde er wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war in Deutschland in Haft. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben.

Von RND/ka/dpa