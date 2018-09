Polizeibilanz: Mindestens 25 Straftaten und neun Verletzte in Chemnitz

Deutschland/Welt Demonstrationen - Polizeibilanz: Mindestens 25 Straftaten und neun Verletzte in Chemnitz Knapp 10.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen. Es gab zahlreiche Straftaten und Verletzte.

Mehrere Straftaten gab es am Samstag am Rande von Demonstrationen in Chemnitz. Quelle: Jens Schlueter/Getty Images