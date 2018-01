Chelsea Manning wagt den Sprung in die Länder- und Bundespolitik der USA.

© dpa

Whistleblowerin

Chelsea Manning will für US-Senat kandidieren

Whistleblowerin Chelsea Manning will sich im Rennen um einen US-Senatorensitz als Kandidatin aufstellen lassen. Die 30-Jährige reichte ihren Antrag zur Kandidatur am Donnerstag in North Bethesda in Maryland ein. Doch zunächst muss sie eine Vorwahl bei den Demokraten überstehen.