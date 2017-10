Ein Verbot der Burkas im öffentlichen Raum scheint rechtlich unwahrscheinlich.

Bayern

CSU will Burka-Verbot Marke Österreich

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verlangt ein Verbot von Gesichtsschleiern wie in Österreich auch hierzulande. „Ein Verbot ist möglich und notwendig. Das deutsche Verbötchen zur Vollverschleierung muss so wie in anderen Ländern Europas ausgeweitet werden“, sagte Scheuer am Montag.