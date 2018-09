Berlin

Grünen-Chef Robert Habeck hat die CSU vor ihrem Parteitag scharf attackiert. „Die CSU verirrt sich im Panikmodus“, sagte Habeck dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das Spitzenpersonal der Bayern-Partei setze vor allem auf Eskalation. „Bayerns Ministerpräsident Söder wollte noch im Juli rhetorisch abrüsten, lässt tatsächlich aber Sätze fallen wie Berlin sei eine Resterampe“ so Habeck. „Bundesinnenminister Seehofer spricht von Migration als ,Mutter aller Probleme‘ und verteidigt einen Verfassungsschutzchef, der sich offen gegen die Kanzlerin stellt. Er entwickelt sich mehr und mehr zum Sicherheitsrisiko für Deutschland“, kritisierte der Parteichef.

Habeck zufolge verprellt die CSU mit ihrem Auftreten viele Bürger bis weit in die gesellschaftliche Mitte hinein – was zugleich die Chancen der Grünen erhöhe. „Bayern kann vielleicht zum ersten Mal deutlich zeigen, dass man Wahlen nicht nur rechts, sondern auch in der liberalen Mitte verliert. Und dass die Mehrheit der Leute ein offenes, liberales Deutschland will“, sagte der Grünen-Politiker.

Vier Wochen vor der Landtagswahl trifft sich die CSU am Samstag in München zum Parteitag.

Von Marina Kormbaki/RND