CDU und CSU gewinnen wieder an Zustimmung

Meinungstrends

Die Große Koalition aus SPD und CDU/CSU verliert an Wählergunst. Nur noch jeder Vierte wünscht sich dieses Regierungsbündnis.

Berlin. CDU und CSU gewinnen nach einem enttäuschenden Bundestagwahlergebnis wieder an Zustimmung in der Bevölkerung. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) hervor. Demnach erreichen CDU und CSU 33 Prozent (+1) der Stimmen und liegen klar vor der SPD (21 Prozent, unverändert). Dahinter folgen unverändert AfD (13), Bündnis 90/Grüne (10), Linke (10) und an sechster Stelle die FDP (9 Prozent). Parallel sinkt die Zustimmung einer neuen Großen Koalition in der Bevölkerung. Nur noch 26 Prozent der Befragten befürworten ein Bündnis aus Union und SPD, im Vormonat waren es noch 30 Prozent. 36 Prozent lehnen es ab (Vormonat: 33 Prozent). 24 Prozent sehen die Große Koalition mit gemischten Gefühlen, 14 Prozent wollten sich nicht äußern. YouGov hat zwischen dem 25. und 27. Dezember insgesamt 1992 Menschen befragt.

Von RND