Berlin

Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erfuhr kommt die CDU-Fraktion um 11.30 Uhr zu einer Sitzung mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen. Auch die CSU-Landesgruppe will sich parallel beraten. Für die Gespräche wird eine Plenarsitzung des Bundestages unterbrochen.

In der Union wurde die Lage als äußerst schwierig eingeschätzt. Offen war nach wie vor, ob und wann die gesamte Unionsfraktion zu einer Sondersitzung wegen des Asylstreits zusammenkommt. Die Spitzen von CDU und CSU hatten sich am Mittwochabend bei einem zweieinhalbstündigen Gespräch nicht auf einen Kompromiss einigen können. In Teilnehmerkreisen hieß es, die Fronten hätten sich verhärtet.

Von RND/dpa