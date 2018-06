Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) fordert Asylzentren in Nordafrika und einen Militäreinsatz zur Auflösung der berüchtigten Flüchtlingscamps in Libyen – mit dem Ziel, den Zustrom Zehntausender Mi­granten übers Mittelmeer nach Europa zu kon­trollieren. „Wir brauchen Asylzentren an der afrikanischen Mittelmeerküste“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Otto Schily hat diese Idee schon vor 15 Jahren geäußert. Gleichzeitig müssen wir, wahrscheinlich auch mit bewaffneter Hilfe, diese fürchterlichen Lager in Libyen zerstören.“ Ein deutscher Botschafter habe von KZ-ähnlichen Zuständen dort gesprochen. „Da dürfen wir Europäer nicht länger wegsehen“, forderte Gabriel. Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam gehören Folter, Vergewaltigung und Zwangsarbeit zum Alltag Tausender afrikanischer Migranten in den berüchtigten Lagern. Betrieben werden die Camps oftmals von bewaffneten Milizen und Menschenhändlern.

In einem Beitrag für den „Tagesspiegel“ zum Asylstreit zwischen CDU und CSU schrieb Gabriel, natürlich müsse man „die Möglichkeit haben, Menschen bereits an der Grenze zurückzuweisen, wenn sie entweder ihr Flüchtlingsverfahren in einem anderen EU-Land durchführen müssen oder aus anderen Gründen keines Schutzes, keiner Hilfe bedürfen“. Genauso klar sei aber, dass man „die Frage nach der Erlaubnis zur Einreise oder deren Ablehnung nicht durch einen tiefen Blick eines Grenzpolizisten in die Augen des Flüchtlings feststellen kann, sondern dafür einige Tage Zeit der Prüfung braucht“, so Gabriel weiter. Deshalb sei die Idee der Ankerzentren „eigentlich ganz vernünftig“.