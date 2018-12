Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Delegierten werden am Nachmittag ihr Votum abgeben. (Fotos: Kay Nietfeld/dpa)

Joseph Daul, Präsident der Europäischen Volkspartei, appelliert in seiner Begrüßungsrede eindringlich an Merkels Nachfolger oder Nachfolgerin an der Parteispitze, die Kanzlerin Kanzlerin sein zu lassen. „Wir brauchen sie für Europa“, mahnt der Franzose.

„Danke, Chefin - für 18 Jahre CDU-Vorsitz.“ Auffallend viele Frauen im Plenarsaal haben Schilder mit dieser Aufschrift dabei. Kein Wunder: „Dahinter steckt eine Aktion der Frauen-Union“, sagt Bianca Seeger aus Duisburg, Beisitzende im Bundesvorstand der Frauen-Union. Sie und ihre Parteifreundinnen haben die Schilder am Morgen verteilt - auch an einige Männer. Die Frauen-Union hat sich klar für die Wahl Kramp-Karrenbauers ausgesprochen. Unter den 1001 Delegierten im Saal sind 343 Frauen - ein Drittel.

Stärkung für die Delegierten: Hustenbonbons, Vitaminsaft, Wasser. Vom Landesverband Hamburg gab es außerdem einen Gutschein für eine Riesenradfahrt - falls es jemanden noch nicht rund genug geht.

Auch die CSU ist bei der CDU zu Gast: Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Generalsekretär Markus Blume und der europapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Florian Hahn.

Der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer, Merkels ewiger Gegner, fehlt. Er habe andere wichtige Termine, heißt es.

Angela Merkels Weg war immer auch umstritten. Die Verluste bei Wahlen und Umfragen bringen viele in der Partei mit ihrer Politik in Verbindung. Der Parteitag in Hamburg wird nicht nur über ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin entscheiden – es wird zugleich auch darum gehen, wie viel aus der Ära der ersten Parteichefin der CDU bleiben darf. Ein Blick auf 18 Jahre Merkel:

Der Parteitag beschließt eine Frist für die Anmeldung weiterer Kandidaturen für den Parteivorsitz: Bis 12.30 Uhr müssen die Vorschläge eingegangen sein. Ein gutes Dutzend Interessenten hatte die Parteispitze vor dem Parteitag registriert, darunter der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff. Vor dem Parteitag war ein Kreis- oder Landesverband nötig, um zum Kandidaten zu werden. Auf dem Parteitag genügt der Vorschlag durch einen der 1001 Delegierten.

US-Medien widmen sich mit ungewöhnlich ausführlichen Analysen Angela Merkels Abschied von den CDU-Spitze. Die Kanzlerin habe Deutschland und Europa durch diverse Krisen geführt. Die „New York Times“ spricht gar von einer goldenen deutschen Ära .









Der Sitzplan der Delegierten: Die Farben markieren die Landesverbände. Die großen Blocks: NRW rechts, Niedersachsen und Hessen in der Mitte, Baden-Württemberg links.

10.38 Uhr - Angela Merkel tritt ans Rednerpult . Die Delegierten erheben sich und jubeln. Verlegen streicht sich Merkel übers Haar. "Danke Chefin" steht auf orangenen Schildern, die manche Delegierte hochheben. "WIr haben noch viel vor", sagt Merkel um den Jubel zu unterbrechen. "Hiermit eröffne ich den Parteitag.

Es gongt und gongt: Der Parteitag soll beginnen. Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler ruft die Delegierten auf, ihre Plätze einzunehmen. Angela Merkel sitzt auf ihrem Platz auf der Bühne - dem zweiten links neben dem Rednerpult. Wenn eines sicher ist an diesem Tag, dann das: Am Abend sitzt sie hier nicht mehr.

Live vor Ort und auch auf Twitter aktiv: die RND-Kollegen Gordon Repinski, Marina Kormbaki (r.) und Daniela Vates

Von der Pressetribüne alles im Blick: Für den RND-Ticker berichten live aus Hamburg Daniela Vates (l.), Gordon Repinski, Marina Kormbaki und (nicht im Bild) Lars Fetköter.

Der Empfang für die Delegierten : Auf den Tischen liegen Schokoladen-Nikoläuse. Und zusammengefaltete Kartons in den Farben der Deutschlandfahne: sogenannte Tischwahlkabinen. Die Abstimmung soll später schnell gehen und trotzdem geheim sein.

