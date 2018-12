Hamburg/Berlin

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst Kanzlerin Angela Merkel als Parteichefin ab. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch.

Kramp-Karrenbauer erhielt in der Stichwahl 517 Stimmen (51,75 Prozent), Friedrich Merz 462 Stimmen (48.2 Prozent). Jens Spahn war im ersten Wahlgang ausgeschieden.



Europa-Politiker David McAllister, der den Wahlgang leitet, hat Mühe damit, den Saal zur nötigen Ruhe zu motivieren. Der Redebedarf zwischen in den Gängen ist groß. Was bedeuten die 51,7 Prozent für Annegret Kramp-Karrenbauer für den Zusammenhalt in der CDU? Geht fortan ein Riss durch die Partei? Oder kann die neue Chefin Kramp-Karrenbauer diesen kitten - mit der Nominierung eines CDU-Generalsekretärs aus dem konservativen, wirtschaftsliberalen Lager? Fragen über Fragen.

Grünen-Chefs: Freuen uns auf Wettbewerb mit Kramp-Karrenbauer: Die Grünen-Spitze hat Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl als Parteivorsitzenden der CDU gratuliert. „Wir freuen uns auf einen spannenden politischen Wettbewerb und die anstehenden inhaltlichen Debatten um die besten Ideen für unser Land und Europa“, teilten die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck am Freitag mit. Herausforderungen wie die Klimakrise, der soziale Zusammenhalt und die Einhegung von Digital- und Finanzwirtschaft seien enorm. „Wir wünschen der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es ihr gelingt, sich kraftvoll mit der Partei diesen Aufgaben zu stellen“, schrieben die beiden.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Jetzt stellen sich die Kandidaten für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden vor. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat den Anfang gemacht. Jetzt wirbt Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner um die Stimmen der Delegierten. Auch sie galt vor nicht allzu langer Zeit mal als mögliche Nachfolgerin Merkels. Kann ja noch werden, Klöckner ist 45 Jahre alt.

Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer steht nach dem knappen Wahlsieg vor einer schweren Aufgabe, erläutert Gordon Repinski.



Noch-CSU-Chef Horst Seehofer hat Annegret Kramp-Karrenbauer zu deren Wahl zur CDU-Vorsitzenden gratuliert. „Meine herzlichen Glückwünsche zur Wahl zur neuen Vorsitzenden der CDU. Viel Glück und Erfolg im neuen Amt! Auf gute Zusammenarbeit mit der CSU!“, schrieb Seehofer am Freitag auf Twitter. Es war seine erste Nachricht unter seinem Account als CSU-Vorsitzender. Seehofer tritt am 19. Januar als CSU-Chef ab. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder soll dann auf einen Sonderparteitag zu seinem Nachfolger gewählt werden.

Die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ruft Spahn und Merz zu sich auf die Bühne. "Wie eine Rockband" seien sie zuletzt durchs Land getourt. lauter, anerkennender Applaus. Die im Saal nun heiß diskutierte Frage lautet: Wer wird AKKs Generalsekretär? Sie bat soeben darum, diesen Tagungsordnungspunkt zurückzustellen. Die Gerüchteküche brodelt also weiter. Wird es, wie von vielen kolportiert, der Junge-Union-Chef Paul Ziemiak?

AfD-Chef Alexander Gauland sieht nach der Wahl von AKK gute Chancen für seine Partei. Dem RND sagte er: „Frau Kramp-Karrenbauer ist die Fortsetzung von Merkel mit anderen Mitteln. Sie hat die Flüchtlingspolitik mitgetragen und wird sie nicht korrigieren.“ Das Ergebnis überrascht ihn nicht: „Dass es knapp werden würde, haben alle vorher gesagt. Auch ein knapper Sieg von Merz wäre möglich gewesen.“ Der frühere langjährige CDU-Politiker räumt ein, dass sich seine ehemalige Partei auf dem Hamburger Parteitag „lebendiger zeigt als in den vergangenen Jahren. Für viele Delegierte mag das eine neue Erfahrung sein. Aber früher war die CDU auch schon einmal so“, sagte Gauland. „Nur unter Merkel ist nicht mehr diskutiert worden, sondern alternativlos exekutiert.“

Spahn: "Ich bin gern dabei bei diesem Start und möchte gerne fürs Präsidium kandidieren."

Ein historisches Foto: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratuliert Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Bundesparteitag zur Wahl als neue CDU-Vorsitzende.

Merz bittet um die Unterstützung der Delegierten, Spahn ins CDU-Präsidium zu wählen. Er selbst bekundet keine konkreten Absichten.

Merz zeigt sich als fairer Verlierer: "Liebe Annegret, herzlichen Glückwunsch." Er bittet seine Anhänger darum, mit ganzer Kraft und voller Unterstützung Kramp-Karrenbauer zu unterstützen. Merz dankt "für eine spannende Zeit". Und: Er persönlich sei gerne bereit, auch in den nächsten Jahren diese Partei wo gewünscht zu unterstützen.

Standing Ovations für Friedrich Merz - er gibt gleich bekannt, ob er für ein Parteiamt kandidiert.

... und für den Noch-CSU-Chef ist die Wahl der neuen CDU-Chefin der Anlass für den langerwarteten ersten Tweet vom eigenen Twitter-Account:

Kramp-Karrenbauer beschwört sogleich die Einheit und Geschlossenheit der Union - und nimmt ihre Konkurrenten in die Pflicht: "Ich würde mich sehr freuen, wenn sowohl Jens Spahn als auch Friedrich Merz an dieser Aufgabe mitarbeiten."

Ob sie die Wahl annimmt? "Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen", sagt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie bedankt sich bei Spahn und Merz "für den fairen Wettbewerb, den wir uns geliefert haben."

