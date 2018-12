Kurz noch zu den Inhalten, um die es heute bis zum Parteitagsende um 15 Uhr gehen soll. Nachdem der Parteitag am Freitagabend nach kontroverser Debatte, aber mit großer Mehrheit seine Unterstützung für den UN-Migrationspakt ausgesprochen hat, stehen heute folgende Themen im Fokus: Drei Leitanträge will der Parteitag beraten und beschließen – einen über die Leitfragen für ein neues Grundsatzprogramm, einen zur sozialen Marktwirtschaft und einen zur Stärkung der Bundeswehr. Außerdem stehen 226 „sonstige Anträge“ zur Debatte. Die wichtigsten Themen:



Dienstpflicht: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Partei offenbar einen Nerv getroffen, als sie im Sommer die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht zum Thema machte. Gleich zwölf Anträge aus unterschiedlichen Lagern der Union greifen die Dienstpflicht auf; sie unterscheiden sich vor allem im Grad der Verbindlichkeit, den ein solcher Dienst haben sollte.



Doppelte Staatsbürgerschaft: Eigentlich ist zu dem Thema in der CDU alles gesagt. Seit 2016 liegt ein von der Jungen Union initiierter Parteibeschluss vor, der den Doppelpass ablehnt. Doch unter Verweis auf die Zwänge der damaligen Koalitionsvereinbarung mit der SPD setzte sich Kanzlerin Merkel damals darüber hinweg. Damit wollen sich viele Delegierte nicht abfinden – das Thema kommt jetzt wieder zur Sprache.



Betriebsrenten: Wer über eine Betriebsrente vorsorgt , muss sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Diese seit 2004 geltende Doppelverbeitragung in der betrieblichen Altersversorgung will die Unions-Mittelstandsvereinigung abstellen.

Solidaritätszuschlag: Die Mittelstandsvereinigung hat dazu eine klare Meinung: „Der Solidaritätszuschlag muss noch in der laufenden Legislaturperiode vollständig abgeschafft werden“, fordert die vom Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann geführte Gruppe.



Umwelthilfe: Die von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in vielen Städten erfolgreich angestrengten Klagen für Diesel-Fahrverbote sind vielen in der Union ein Dorn im Auge. Die Mittelstandsvereinigung würde der DUH die Mittel aus dem Bundeshaushalt am liebsten umgehend streichen.