Lübeck

Das Wichtigste in Kürze:

Die Regionalkonferenz findet in der Gollan-Werft in Lübeck statt – hier gibt es einen Live-Stream.

Als erste durfte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer reden, dann folgten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Es geht um die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin.

Die „Lübecker Nachrichten“ berichten im Liveticker von der Regionalkonferenz.

Die Frage der Fragen: Wie lange bleibt Merkel Kanzlerin? Spahn und Merz wird in der CDU nachgesagt, sie würden die Kanzlerin nicht lange vor sich dulden. Beide weisen das zurück: „Wenn ich Parteivorsitzender werden sollte, gilt meine erste Aufmerksamkeit der Partei“, sagt Spahn. Er werde mit Merkel gut zusammenarbeiten. Merz sagt, er habe früher Meinungsverschiedenheiten mit Merkel gehabt. Aber das Kanzleramt sei „eines der höchsten Staatsämter“ – „und die entziehen sich einem solchen Streit“. Die Kanzlerin sei „gewählt und bis 2021 im Amt“. Kramp-Karrenbauer sagt, ihr könne man das nun wirklich abnehmen, dass sie die Kanzlerin nicht attackieren werde. Schließlich habe sie ihr Ministerpräsidentenamt für ein Parteiamt – das der Generalsekretärin – aufgegeben.

AKK zum Thema Diesel: Wir erleben einen großen Vertrauensverlust in die Automobilindustrie und in die Politik.

Fragen zu Dieselfahrverboten und zum Wolf: Die Diskussion verliert etwas an Schärfe.

Frage aus Glückstadt zur innerparteilichen Entscheidungsfindung und eine zur Verbindung von Parteivorsitz und Bundeskanzlerschaft? Spahn: Die Partei braucht Aufmerksamkeit. „Wenn ich Parteivorsitzender werden sollte, gilt meine Aufmerksamkeit der Partei, die braucht das jetzt mal“, ruft Spahn und verweist unter anderem auf Mitmachstrukturen.

Merz: Wir brauchen eine Partei, die von unten nach oben diskutiert und nicht umgekehrt. Die Partei sei vertragstreu, das gelte auch für den Koalitionsvertrag.

AKK verweist auf die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm (die sie initiiert hat, aber derzeit ruhen lässt): Mach dieses Programm zu deinem Programm, sagt sie, die den Sachverstand der Mitglieder nutzen will.

Nach zwei Stunden und vor allem männlichen Fragern, sind zwei Frauen an der Reihe: „Was wollen Sie gegen Frauenmangel in der CDU machen?“, fragt eine. „Ich finde die Frauenquote gut. Wie stehen SIe dazu?“, fragt eine andere. Es sind mit die kürzesten Fragen des Abends. Sie ernten ein etwas unwillig wirkendes Raunen..

Nur 26 Prozent der CDU-Mitglieder seien Frauen, antwortet Kramp-Karrenbauer. Die CDU müsse aufpassen, dass sie Frauen nicht als Wähler verliere. „Ran an den Speck“ ruft sie.

Vorsicht, entgegnet Spahn. Man könne nicht alles rechtlich regulieren. Außerdem gelte: „Männer wählen nicht nur Männer, Frauen nicht nur Frauen.“

Merz hat nur eine kurze Anmerkung: Die Frauenquote sollte nicht nur der Wirtschaft verordnet werden, sondern auch für den öffentlichen Sektor.



Aus dem Foyer klingt schon lautes Gemurmel, offenbar ist es einigen Besuchern im Saal zu langwierig geworden.

Jetzt redet der Marburger Kandidat Ritzenhoff, der selbst gern oben auf dem Podium wäre und im Dezember gegen Merkel kandidieren will. Er wird ermahnt, eine Frage zu stellen und keine Rede zu halten. Das gelingt nicht sehr gut. Unmut im Publikum.

Spahn sagt voraus, dass das autonome Fahren große Chancen für das Automobilland Deutschland bietet. „Wir müssen Digitalweltmeister werden, um die Renten in zehn Jahren bezahlen zu können.“

Digitalisierung finden alle drei wichtig. Merz lobt Spahn für den Digitalgipfel der Bundesregierung, schiebt aber die Spitze nach, dass das schon früher hatte passieren können. AKK mahnt, bei der Digitalisierung die Menschlichkeit nicht außen vor zu lassen.

Die Fragerunde beginnt ein bisschen zäh zu werden, erste Stehplätze im Saal werden wieder frei.

Kommt die Wehrpflicht wieder?

Ein CDU-Mann aus Schwerin fragt nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht – es ist eines der Themen, das bei den Unzufriedenen in der Union in den letzten Jahren immer wieder genannt wurde. Keiner der drei stellt das in Aussicht: „Die Aussetzung der Wehrpflicht hat die Bundeswehr nicht geschwächt“, sagt Kramp-Karrenbauer. Spahn und Merz sagen, die Entscheidung sei vom CDU-Parteitag vor Jahren richtig gewesen, aber es sei zu schnell entschieden worden. Die beiden Männer zeigen Sympathien für Kramp-Karrenbauers Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht. Merz merkt an, dass die Umsetzung nicht so einfach sei. „Es ist ein weitgehender Grundrechtseingriff. Dass muss gut begründet sein.“ Er schlägt Anreize vor wie einen erleichterten Zugang zu Studienplätzen.



„Amerika ist nicht das Inkasso-Büro der Nato“, sagt Merz zum Zwei-Prozent-Ziel. „Wir können allerdings in Lübeck nicht alles beschließen...“

Merz lobt AKK für deren mutigen Vorstoß zu einer allgemeinen Dienstpflicht. Das werde allerdings erheblichen Widerstand hervorrufen. Warum statt einer Pflicht nicht Anreize geben, wie bevorzugte Vergabe von Ausbildungs- oder Studienplätzen für jene, die solchen Dienst leisten?

Spahn: Deutschland ist heute das beliebteste Land in den Niederlanden, es gebe ein gemeinsame Corps („die haben weniger Panzer als wir, aber die fahren“), anders als während seiner Kindheit und Jugend nahe der Grenze, als die Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg noch die Haltung im Nachbarland bestimmt habe.

Thema Verteidigungspolitik: AKK verweist auf das Zwei-Prozent-Ziel der Nato und sagt, eine konservative Partei müsse zu Verträgen stehen. „Wir unsere Sicherheit mehr in die eigene Hand nehmen.“

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Mehr Informationen zur Veranstaltung

Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in der Lübecker Gollan-Werft auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Begrüßung durch Daniel Günther

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Knappes Rennen der Kandidaten erwartet

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze der dpa. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.

Von RND/LN